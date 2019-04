Sánchez demana als catalans que apuntalin la seva victòria a l’Estat

Pedro Sánchez té el convenciment que per obtenir una victòria còmoda el 28-A necessita que el PSC guanyi o faci un molt bon paper a Catalunya, on les enquestes el situen frec a frec amb ERC. Aconseguir la major part dels 48 escons que es juguen a les demarcacions catalanes garantiria al PSOE un bon resultat a l’Estat, necessari per acostar-se a l’objectiu de governar en solitari. I quedar per davant dels partits independentistes no només evidenciaria l’èxit de l’apel·lació al vot útil contra el PP, Cs i Vox sinó que podria ser venut com un aval a l’estratègia del diàleg dins la llei. “Si els socialistes guanyem a Catalunya, podrem governar Espanya”, afirma Meritxell Batet a cada ocasió que té, i ahir Sánchez va aterrar a Badalona, en el primer acte de campanya al costat del PSC, per remar en aquesta direcció.

Davant les prop de 600 persones que van desbordar el Teatre Blas Infante del municipi metropolità -i les quatre-centes més que van seguir el míting a través d’una pantalla al carrer-, el president espanyol va dir que el 28-A “sobretot Catalunya ha de fer un pas endavant”. “És una gran oportunitat per passar pantalla”, va dir en referència al Procés. Erigint-se com a garant de la “convivència” entre els territoris d’Espanya i repetint el “no és no” al “rau-rau” del referèndum, va instar els catalans socialistes i els que “algun cop” han votat PSC a sumar per “avançar” enfront del “retrocés de quaranta anys” que proposen les tres dretes.

El discurs de Sánchez, amb un marcat to social per arribar a les classes populars del cinturó roig i contribuir al transvasament de vots dels comuns cap al PSC, va repassar extensament les polítiques de “justícia social” i “neteja democràtica” impulsades en deu mesos des del govern de l’Estat. “¿Us imagineu què podríem fer amb una majoria àmplia?”, va preguntar entre aplaudiments. Malgrat que l’objectiu és obtenir un resultat suficient per no dependre de ningú, els socialistes assumeixen que la fragmentació del vot o un resultat no tan bo a Catalunya els podria obligar a explorar el terreny dels pactes. “Ara no podem descartar res”, afirmava ahir Batet a Catalunya Ràdio, i va reiterar que la idea és parlar amb “tothom”.

El PSOE evita, per ara, vetar Cs -tot i que Unides Podem continua sent el soci preferent- i tampoc tanca la porta a parlar amb els independentistes, malgrat que aquí sí que fixa condicions. Tal com va avançar l’ARA, el PSOE no preveu “negociar” amb ERC o JxCat una eventual investidura si els republicans no renuncien a l’autodeterminació, i només acceptaria els seus vots si no demanen res a canvi. Així com els d’Oriol Junqueras defensen des de l’inici de la campanya no posar línies vermelles als socialistes si es tracta d’impedir un govern de la dreta, JxCat condiciona l’estabilitat dels socialistes a la Moncloa a parlar d’un referèndum “en els propers anys”, tal com va precisar ahir el seu candidat, Jordi Sànchez, en una roda de premsa via Efe des de Soto del Real. El cop de porta del president espanyol va tornar a ser contundent. Des dels micròfons d’Onda Cero va assegurar que la seva resposta “ahir, avui i demà serà no al referèndum”. El cap de llista del PSOE va deixar clar als independentistes que el diàleg “sempre serà dins la Constitució” i els va instar a “girar full”. “La independència no es produirà”, va sentenciar a Badalona.

Després que tot el socialisme tremolés quan Miquel Iceta va dir abans de la campanya que s’hauria de donar sortida a un referèndum si els independentistes arribessin al 65%, el primer secretari del PSC va esmenar-se ahir un cop més. I ho va fer més que mai: “Alguns diuen que tard o d’hora hi haurà un referèndum. Jo dic que tard o d’hora els independentistes renunciaran a dividir Catalunya i s’adonaran que la solució és l’autogovern”, va dir. Desafiant la demoscòpia, encara va afegir que els catalans “no volen” el referèndum.

El discurs del PSC i el PSOE per arreplegar vots a dreta i esquerra està farcit d’equilibris en la qüestió nacional. D’una banda, nega amb rotunditat el dret a decidir per seduir el votant de centredreta d’Espanya i el que a les catalanes del 21-D va marxar a Cs; de l’altra, reivindica Sánchez com a garantia contra el 155 automàtic i perpetu del PP i Cs, un missatge que a Catalunya espera que cali entre el sobiranisme moderat. El “punt de trobada” per resoldre la pugna entre els extrems, va insistir ahir Batet, és el “reforç de l’autogovern”. “Convivència és reivindicar el que uneix els catalans [...]: l’Estatut d’autonomia”, va afegir Sánchez, que va replicar a les afirmacions “hiperbòliques” de la dreta quan l’acusen de voler “trencar Espanya”. “La unitat d’Espanya està en risc quan guanya la dreta”, s’hi va sumar Iceta brandant els precedents del 9-N i l’1-O.

El precedent del 2008

El bon moment dels socialistes es respirava ahir al teatre badaloní, on els dards al PP i Cs per abraçar l’extrema dreta es responien amb crits d’aprovació i aplaudiments d’un públic entregat. De moment, però, màxima prudència i cap triomfalisme. És per això que Sánchez tornarà a Catalunya dijous que ve, on participarà en l’acte central de la campanya de Batet. La cap de llista buscarà fer un últim esprint per mirar de guanyar la partida als republicans i emular el precedent de les generals del 2008. La candidatura del PSC, llavors liderada per Carme Chacón, va obtenir 25 diputats -el millor resultat en unes generals, ara difícilment assumible- i José Luis Rodríguez Zapatero va tornar a ser investit president.

El lema d’aquelles eleccions era el famós “Si tu no hi vas, ells tornen”, ara reivindicat per Batet en un intent d’arreplegar el vot útil contra la triple dreta. Amb la motxilla d’haver aconseguit el 2016 els pitjors resultats en unes generals (7 diputats), els socialistes catalans aspiren a tornar a guanyar uns comicis a Catalunya i facilitar la continuïtat de Sánchez com a president.