Sánchez demana un suport massiu per a un "govern fort" que tingui "quatre anys d'estabilitat"

El candidat del PSOE a les eleccions del 28 d'abril, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimarts un suport massiu als comicis per poder formar un "govern fort" que tingui "quatre anys d'estabilitat". El també president del govern espanyol ha demanat un "esforç extra" als seus votants per evitar que s'agafi un camí d'"involució", que ha contraposat a l'opció de "futur" que segons ell representa la seva candidatura. "Ara és el moment. És el principi d'un nou temps", ha demanat en un acte de presentació de campanya a Madrid.

El líder socialista ha admès que el camí no serà "fàcil", però ha evitat entrar al xoc amb els seus rivals polítics, als quals no ha fet cap al·lusió directa durant l'acte, en un intent de consolidar la imatge en positiu que vol imprimir a la campanya, marcada pels assumptes socials, i durant la qual vol defugir de la qüestió catalana.

El PSOE ha presentat el lema de campanya, amb un gran cartell en blanc i negre amb la cara de Pedro Sánchez penjat a la seu del partit, al carrer Ferraz de Madrid, i amb el lema "Fes que passi". Es mantindrà també l'eslògan de l'"Espanya que vols", presentat durant la precampanya, i la imatge gràfica de l'emoticona d'un cor. Els missatges que vol transmetre el partit passen pel projecte d'una Espanya inclusiva, que faci bandera "del respecte, la tolerància" i la igualtat, segons ha explicat el candidat en un acte celebrat a Madrid, i que ha estat precedit per la intervenció de diversos testimonis que han explicat les seves experiències personals, exemples dels reptes que té l'Estat per al PSOE, com la igualtat entre homes i dones, o el retorn del talent emigrat.