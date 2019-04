Sánchez demana el suport dels que "no han votat mai el PSOE" com a únic "partit moderat"

El candidat del PSOE a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, Pedro Sánchez, ha fet una crida aquest diumenge a "desterrar la crispació i l'insult" de la política espanyola, que, segons ell, exploten les tres dretes del PP, Cs i Vox. En un acte a Las Palmas, Sánchez ha demanat un govern "que depengui de les seves pròpies forces parlamentàries" per poder "parlar amb tothom" però "dins de la Constitució".

En el marc de la pugna pel centre, que serà decisiva per consolidar o no una gran victòria socialista, Sánchez ha demanat el vot a tots els que han votat el PSOE amb anterioritat però també als que no ho han fet mai, i que potser no el troben el seu "candidat preferit": "Vist el que hem vist, l'únic partit cabal, moderat i que aposta pel futur és el PSOE". La resta, segons ell, són "tres sigles, una dreta i zero futur", i davant d'això ell vol representar "la majoria social del país" que està formada per "bona gent" que el que no fa és "robar, espiar" o "enquistar els problemes".

Davant de les crítiques de la dreta per la seva arribada al poder de la mà dels independentistes, Sánchez ha considerat que és un argument "sense sentit", perquè ells negociaven amb els partits independentistes el vot negatiu a la moció de censura, i també van votar junts el rebuig als pressupostos que va provocar la convocatòria anticipada d'eleccions.

El líder socialista i president del govern espanyol ha fet la repassada habitual a les mesures socials aprovades pel seu executiu, com l'ajuda a aturats més grans de 52 anys o la prestació per fill a càrrec. "Tot això ho hem fet en 10 mesos i amb 84 diputats. Us podeu imaginar el que podem fer amb molts més diputats i diputades", ha afirmat.

També s'ha referit a l'eutanàsia, amb el cas de la María José, que es va suïcidar assistida pel seu marit en un cas que ha reobert el debat a Espanya. "Em fa molta ràbia que el PP i Cs hagin obstaculitzat que avui estigui reconeguda l'eutanàsia al sistema de salut pública al nostre país", ha asseverat.

Sánchez ha reivindicat la seva atenció a l'agenda canària, i ha acusat el "nacionalisme de dretes" canari d'estar-se comportant com la dreta espanyola, anant "a insult per minut i a mentida per hora".