Sánchez demanarà "lleialtat" a Casado amb Catalunya i la política migratòria

Només 24 hores després de la reunió de la Comissió Bilateral entre la Generalitat i l'Estat, Pedro Sánchez buscarà demà en la reunió amb Pablo Casado a la Moncloa el suport del líder de l'oposició amb Catalunya i en la crisi migratòria, dos temes que s'han convertit en el cavall de batalla del nou president del PP contra el govern espanyol. La trobada arriba enmig d'un clima de total polarització i després que Casado hagi consumat el gir extremista abraçant també el discurs antiimigració. Però, igual com en el seu moment va fer Mariano Rajoy amb Sánchez quan era líder de l'oposició, el president espanyol té intenció de demanar al líder del PP que arribin a un acord en cinc pactes d'estat: immigració, Catalunya, violència de gènere, polítiques europees i infraestructures.

De la mateixa manera que Sánchez va donar suport a Rajoy en la resposta a l'1-O i l'aplicació del 155, ara la Moncloa demana el mateix als populars. És a dir, "lleialtat" institucional. Però Casado no té intenció de donar cap treva al govern socialista: no farà vacances aquest agost i vol que l'executiu socialista ja doni explicacions davant de la diputació permanent del Congrés la segona quinzena d'agost. De moment han demanat la compareixença tant del ministre de Foment per la crisi del taxi com del ministre de l'Interior per l'increment de l'arribada d'immigrants, i de la ministra de Treball.

A més, la convocatòria de la diputació permanent del Congrés –la representació dels plens en períodes en què no hi ha sessions– és de convocatòria exclusiva per a la presidenta de la cambra, la popular Ana Pastor, que pot respondre a la petició de Casado quan vulgui. A més, Cs ja ha demanat gairebé les mateixes compareixences i els dos grups tenen majoria a la mesa del Parlament per prendre decisions.

Reforma del Codi Penal

El vicesecretari d'organització del PP, Javier Maroto, ja ha avançat aquest dimecres que "tindran posicions diferents" perquè el PP "introduirà al Congrés que la convocatòria de referèndum il·legal sigui castigada amb el Codi Penal". En aquest sentit, ha retret als socialistes que hagin acceptat "parlar amb el Govern de referèndum d'autodeterminació". A més, Casado demanarà a Sánchez que es prohibeixi per llei els indults a independentistes, tal com ha avançat la portaveu dels populars al Congrés, Dolors Montserrat.

Amb tot, el PP no vol presentar-se tampoc com el partit del "no és no" i Maroto ha avançat que "Casado defensarà la unitat dels partits en el pacte de violència de gènere perquè hi ha hagut un canvi de govern però no de posicions". Més d'un any després que se segellés el pacte, finalment les comunitats autònomes començaran a rebre els milions d'euros previstos per combatre la violència de gènere, perquè Mariano Rajoy no es va dedicar en cap moment a fer complir l'acord amb totes les forces al Congrés, l'únic del seu últim mandat.

Casado tampoc s'ha volgut mostrar tancat en banda des d'Algesires i ha anunciat que proposarà a Sánchez un acord perquè "en les qüestions importants per a Espanya, els dos partits importants" puguin parlar i tenir "posicions comunes dins de la responsabilitat". Preveu parlar de la política migratòria, d'economia i dels compromisos internacionals "que Espanya ha de complir, com el dèficit, el sostre de despesa i la política fiscal". Finalment, ha dit que exigirà que "no s'acostin els presos etarres ni terroristes a les presons del País basc", i en política territorial ha defensat que "no hi hagi cap cessió al xantatge dels independentistes".