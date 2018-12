Sánchez i sis ministres assistiran a un sopar de Foment a Barcelona la vigília del 21-D

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i bona part del seu gabinet ministerial seran a Barcelona des de la vigília del consell de ministres previst per al 21-D a la capital catalana. Segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN, el líder del PSOE assistirà al sopar amb motiu dels premis Ferrer Salat –que organitza Foment del Treball– a Barcelona. En concret, acompanyaran Sánchez els sis ministres de les àrees econòmiques: Nadia Calviño (Economia); Reyes Maroto (Indústria); Teresa Ribera (Medi Ambient i Canvi Climàtic); Magdalena Valerio (Treball); María Jesús Montero (Hisenda), i José Luis Ábalos (Foment).

D'aquesta manera, tant el president espanyol com bona part dels seus ministres faran nit a la capital catalana un dia abans del 21-D, quan està previst que els CDR, l'ANC i altres entitats independentistes provin de bloquejar la ciutat en protesta precisament per la celebració del consell de ministres. El sopar de Foment podria ser una oportunitat perquè Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, coincideixin.

Per ara segueix sent una incògnita si els dos presidents es reuniran aprofitant la visita de Sánchez a Barcelona. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha reclamat oficialment per carta una reunió entre els dos presidents, i l'executiu català no hi ha tancat la porta. Tanmateix, el Govern reclama que la trobada serveixi per "parlar a fons de tot" i no només per fer-se una foto.