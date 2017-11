Sánchez es guanya la pau orgànica al PSOE gràcies al seu suport al PP

Pedro Sánchez s’ha guanyat la placidesa orgànica del seu partit gràcies al gir que ha fet les últimes setmanes en la seva política en relació amb Catalunya i en el suport al PP en l’aplicació de l’article 155. A l’entrada del Museu Arqueològic Regional, on ahir se celebrava la reunió del primer comitè federal del partit des que va tornar a liderar-lo, un veí va etzibar a la presidenta andalusa, Susana Díaz: “Susana, posa-hi ordre”. La que va ser rival de Sánchez a les primàries del partit i líder del corrent crític amb l’actual secretari general li va respondre, amb to conciliador: “Estem ordenats”. Quedaven enrere els grupetsde periodistes en què la presidenta andalusa criticava el líder socialista, i els punyals de la campanya per a les primàries.

El diàleg va ser premonitori, i el comitè federal es va desenvolupar sense sotracs, a diferència dels que va viure el líder socialista fa un any, quan va ser defenestrat pels sectors que donaven suport a Díaz i criticaven les promeses de plurinacionalitat que feia Sánchez, que han quedat aparcades. El discurs inicial va estar gairebé monopolitzat per Catalunya, tot i que era el primer davant d’aquest òrgan des del retorn a la secretaria general de Sánchez, que va posar punt final a la crisi més gran que ha viscut el partit en democràcia. El secretari general va afirmar que “no hi ha banderes de l’esquerra en el secessionisme” i va acusar l’independentisme de “dividir i fragmentar la societat catalana”. A més, va defensar que “la dreta catalana” ha estat abanderada de les “retallades” i la “desigualtat”, que segons ell són l’autèntic rival dels socialistes. “Veient Puigdemont passejant per Brussel·les, penso que l’única cosa que han aconseguit els independentistes és desconnectar, però de la realitat”, va afirmar, abans de qualificar el Procés com el “Brexit de Catalunya”.

Els sectors crítics amb el secretari general van mantenir un perfil baix. Díaz va mostrar satisfacció pel suport del seu partit al 155 i va dir que el PSOE és “on ha de ser” en relació amb Catalunya: “Al costat de la Constitució”. La presidenta d’Andalusia també va fer una crida “als ciutadans que se senten constitucionalistes” a votar el 21-D. En privat, altres membres del PSOE andalús, que encara tenen les ferides obertes per la derrota a les primàries, expressaven més dubtes sobre l’actual líder socialista. “De moment estem satisfets, però ja veurem quines sorpreses ens esperen”, deia un d’aquests dirigents.

En públic tot era fer pinya. Les votacions del comitè federal (sobre nomenaments d’organismes i una resolució sobre violència de gènere) van ser a la búlgara, i també el suport a l’estratègia “transversal”, amb incorporacions de cares de diversos sectors de cara a les eleccions del 21 de desembre que Miquel Iceta va explicar al comitè federal. En el discurs Sánchez també va expressar el seu suport al primer secretari del PSC, que liderarà la llista del partit. I va defensar el seu pla de reforma constitucional per encarar la crisi territorial, però va dir que ara “l’única cosa que toca és defensar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia”. Segons ell, la comissió parlamentària per reformar la Constitució que ell mateix ha impulsat busca “desfer la dinàmica de fronts”.

“Trista esquerra”

Sánchez va situar-se com l’alternativa a la “trista esquerra” que fa el jocs als independentistes, com va definir Podem, i també com l’alternativa a la dreta de Rajoy, que no té un projecte de reforma i que va “deixar créixer el secessionisme” amb la seva inacció. Al mig, el líder del PSOE va dir que el seu partit continua sent “l’esquerra que aspira a unir l’esquerra”, convençut que a Espanya hi ha una “gran majoria social progressista que només governa quan s’uneix al voltant de les sigles d’aquest partit centenari”. També va tenir paraules per a Podem referides als presos polítics. Sánchez va criticar que Pablo Iglesias “vegi bé que hi hagi presos polítics a l’estranger, però no que hi hagi polítics presos a Espanya per saltar-se la llei”. El secretari general socialista admetia així veladament que li sembla adequat l’empresonament dels consellers cessats per Rajoy i dels líders de la societat civil per la seva implicació en el Procés.

Acompanyat per unes enquestes que consoliden la tendència alcista, Sánchez té, per fi, una treva orgànica. Per aconseguir-la li ha calgut doblegar-se als plans de Rajoy.