Sánchez insisteix en una votació sobre l'autogovern a Catalunya i Torra rebutja la proposta per "autonomista"

La idea de Pedro Sánchez per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat és acabar convocant una votació sobre un major autogovern que desemboqui en un nou Estatut, tal com ha defensat diverses ocasions. Aquest, però, seria el punt final d'un pla en "tres fases" que el president espanyol té previst per a Catalunya, segons han publicat aquest dissabte 'El Periódico' i 'La Vanguardia'. En les respectives cròniques de les converses informals que Sánchez va mantenir amb la premsa el 12-O, els dos diaris expliquen que la Moncloa preveu una primera fase de "normalització i distensió" per calmar les tensions amb la Generalitat –on estaríem actualment–, una segona fase en què Sánchez faria la seva proposta "política" per als catalans i, finalment, una tercera en què accediria a una "votació" sobre un millor autogovern a Catalunya, en cap cas d'autodeterminació.

La reacció del president de la Generalitat, Quim Torra, no s'ha fet esperar. En declaracions a la premsa des del cim del Puigsacalm, on ha pujat en record de presos i exiliats, ha rebutjat la proposta "autonomista" de Sánchez i li ha recordat que "l'únic" que podria fer canviar els resultats de l'1-O és "un nou referèndum sobre la independència pactat i acordat". "De cap de les maneres entenem que un estatut sigui cap objecte de negociació", ha remarcat el cap de l'executiu, que ha afegit: "L'etapa dels estatuts no és una etapa passada, sinó passadíssima [...]. Vam votar l'1-O en un referèndum d'autodeterminació i el 27-O vam declarar políticament la independència", ha reiterat el president, deixant clar que el que ha reclamat el poble de Catalunya durant anys és "el dret a l'autodeterminació".

Abans de qualsevol votació, però, el govern espanyol confia a consolidar la fase actual de distensió amb la Generalitat, centrada en les relacions bilaterals i l'assoliment d'acords pràctics, entre els quals també inclou els pressupostos. Sánchez va explicar durant la recepció del 12-O que preveu presentar un projecte de pressupostos "a finals de novembre o principis de setembre" i que, amb el text ja redactat, iniciarà les negociacions amb la resta de forces polítiques per aprovar-los. A hores d'ara, però, tan ERC com el PDECat ja han avisat que no donaran suport als comptes si abans no hi ha moviments a l'Estat pel que fa als presos i exiliats i l'autodeterminació.