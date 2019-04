Sánchez assegura que el PSOE és l'únic partit que "defensa l'Espanya de les autonomies"

Pedro Sánchez ha assegurat avui durant una entrevista a 'Los desayunos de La 1' que el PSOE és l'únic partit que es presenta a les eleccions que defensa l'Espanya de les autonomies. En aquest sentit, el líder socialista ha acusat els partits de drets de voler retrocedir 40 anys i els líders independentistes d'haver renunciat a l'autogovern, que és el que realment uneix Catalunya, al seu parer.

Sobre la possibilitat d'un referèndum a Catalunya, Sánchez ha tornat a assegurar que els catalans ja han votat sobre la independència a través d'eleccions autonòmiques i que quan ho han fet ha sigut en contra. "Sempre que han votat, els catalans han dit que la majoria no vol la independència", ha assegurat durant la seva intervenció.

Sánchez ha esquivat les preguntes sobre un possible indult als líders independentistes si finalment són declarats culpables i, tal com ja va fer als dos debats televisats, ha recordat que fins que no hi hagi sentència ferma no té sentit pronunciar-se sobre aquesta qüestió. Sobre la insistència del PP i Ciutadans perquè garanteixi que no s'indultarà els líders independentistes, Sánchez s'ha queixat que la dreta utilitzi Catalunya com a arma d'atac contra el PSOE.

El líder socialista ha assegurat que quan els independentistes van votar en contra dels pressupostos generals va ser una demostració que el govern socialista no havia sucumbit a les exigències dels polítics catalans, tal com asseguraven el PP i Ciutadans. "Es va trencar la mentida que la nostra legislatura havia estat segrestada pels independentistes", ha dit. "No hem cedit al nacionalisme. Soc lleial a l'Estat, a la Constitució i als ciutadans", ha afirmat Sánchez, que ha assenyalat que el discurs del PP i Ciutadans només beneficia la ultradreta.

Sobre possibles pactes de govern, Pedro Sánchez s'ha tornat a mostrar reticent a un pacte amb Ciutadans, a qui acusa d'haver fet un "cordó sanitari" contra el PSOE. El líder del PSOE ha fet una crida a no fer cas de les enquestes i treballar per una majoria socialista per evitar la suma "del trio de Colón", el PP, Ciutadans i Vox, i un "retrocés de 40 anys". "Nosaltres volem governar amb integrants del PSOE i independents de reconegut prestigi per construir un horitzó de concòrdia nacional", ha assegurat.

Per a Sánchez, la dreta està "desconcertada, fragmentada i no té un projecte clar per a Espanya". "Si no són capaços de governar-se entre ells, difícilment poden governar", ha assegurat sobre les disputes entre la dreta espanyola, i ha reclamat que s'aposti per l'estabilitat.

La porta a possibles pactes no està totalment tancada, ja que Sánchez ha assegurat que està obert a parlar amb totes les formacions polítiques, especialment amb Podem. "Hi ha desafiaments que requeriran grans consens que aniran més enllà de les afinitats ideològiques", ha afirmat.

Sánchez s'ha mostrat partidari de modificar la llei electoral en diversos punts, com el vot pregat o la regulació dels debats electorals per televisió, per assegurar que almenys un es faci a la televisió pública.