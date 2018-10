Sánchez, rebut amb crits i xiulets a la desfilada del 12-O

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sigut rebut amb crits i una sonora xiulada a l'acte oficial de celebració del Dia de la Hispanitat. La d'enguany és la primera ocasió que Sánchez participa en la commemoració de la festivitat oficial espanyola com a cap de l'executiu, i alguns dels assistents l'han rebut amb crits de "Fora", "Okupa", "Eleccions" i insults, que es podien sentir des de la tribuna de premsa de la desfilada, presidida pel rei Felip VI, que hi arriba just un dia després de ser reprovat pel Parlament de Catalunya.

Les acusacions de tenir hipoteques amb els independentistes catalans que han llançat sobre Sánchez des de la seva arribada al govern els partits de l'oposició han quallat entre el públic de la desfilada del 12 d'Octubre, que acostuma a estar format per persones amb un fort sentiment nacionalista espanyol. En contrast, el monarca, que fa poc més d'un any pronunciava un discurs encès contra el Procés, dies després del referèndum de l'1 d'octubre, ha sigut rebut amb un aplaudiment sonor.

I és que Catalunya ha continuat molt present durant els actes de celebració del Dia de la Hispanitat, amb una gran pancarta en un edifici visible des de la tribuna d'autoritats en la qual es podia llegir "Catalunya sempre Espanya". També ha sigut molt present en les declaracions als mitjans dels polítics assistents a la celebració.

Tot i així, tant l'assistència global de persones com la presència de banderes espanyoles als balcons ha disminuït de manera dràstica respecte a la celebració de l'any passat, que arribava en plena efervescència posterior al referèndum de l'1 d'octubre, només dos dies després de la declaració suspesa d'independència que va pronunciar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb l'aplicació del 155 gestant-se.

A la desfilada, a la qual estan convidades les principals autoritats de l'Estat, hi han assistit la majoria de presidents autonòmics, així com els líders dels principals convidats a la recepció als partits, però no el president de la Generalitat, Quim Torra, ni tampoc el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, o la seva homòloga navarresa, Uxue Barkos. Tampoc no ho ha fet la presidenta balear, Francina Armengol, tot i que en el seu cas no ha sigut per motius polítics, sinó per seguir les tasques de recuperació després de les torrentades a l'est de Mallorca, que encara mantenen els cossos de seguretat i emergències a ple rendiment, a la recerca de desapareguts.

Pablo Iglesias tampoc ha assistit a la celebració, mentre que sí que ho han fet el líder del PP, Pablo Casado, que estrena el càrrec en una celebració d'aquest tipus, i el de Ciutadans, Albert Rivera. Després de la desfilada militar, que recorrerà el Paseo de la Castellana de Madrid, el monarca celebrarà al Palacio Real la tradicional recepció oficial per la qual passaran les autoritats convidades.

La pluja que ha caigut sobre Madrid aquest divendres ha obligat a modificar el guió de la desfilada militar, i s'ha reduït la part aèria, i només desfilen els bombarders i la patrulla aèria. També ha provocat que entre el públic es despleguessin nombrosos paraigües amb la bandera espanyola, i que alguns assistents giressin cua abans d'hora per evitar acabar xops. La cabra de la Legió que ha participat enguany en la desfilada militar del 12-O no és una cabra sinó un boc, que porta per nom Palito. Té dos anys i arriba de la base d'Almeria, segons ha informat el ministeri de Defensa.