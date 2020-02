Sánchez reuneix tot el govern espanyol en una finca de Toledo per preparar l'agenda legislativa

Pedro Sánchez no afluixa la màquina. Dimecres que ve el govern de coalició s'enfrontarà a la primera sessió de control d'aquesta legislatura, i el president espanyol ha reunit tots els seus ministres aquest dissabte en una finca de Toledo per preparar l'agenda legislativa i fixar els objectius del primer trimestre del nou mandat que enceta les Corts. El cap de l'executiu espanyol ha tornat a escollir el ranxo de Quintos de Mora, on l'expresident José María Aznar va rebre el 2001 a George W. Bush, per mantenir una trobada informal amb tot el seu equip, que hi ha arribat a les deu del matí en autobús.

És el segon cop que munta una sessió de treball en aquesta finca per preparar als seus ministres. A finals d'estiu del 2018, després dels primers mesos de turbulències arran de la moció de censura, tenia la intenció de muntar un cap de setmana en família, una pretemporada en tota regla, però va acabar deixant-ho en una sola jornada amb un dinar de germanor, el mateix pla que ha traçat per aquest dissabte. Ara és el primer cop que els membres d'Unides Podem a l'executiu trepitgen aquesta finca.

Durant el matí s'ha abordat la planificació de l'agenda legislativa del trimestre, així com el context econòmic i l'estabilitat pressupostària, després que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, reunís ahir divendres totes les comunitats autònomes per posar-los sobre la taula els objectius de dèficit fins a finals de la legislatura i que han de servir per traçar els nous pressupostos generals de l'Estat per a aquest 2020, que vol tenir a punt a l'estiu. Després del dinar, a l'agenda està previst analitzar les "grans transformacions" que impulsarà el govern: creixement econòmic, igualtat, cohesió territorial, transició ecològica, ciència i digitalització i justícia social.

Una setmana intensa

La trobada de l'equip de Sánchez es produeix només dos dies després de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en què es va comprometre a presidir la taula de diàleg entre governs aquest mateix mes per intentar desencallar la situació a Catalunya. Dimecres el president espanyol també va fer una visita exprés a Brussel·les per reunir-se amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, i pressionar per un pressupost expansiu comunitari després del Brexit. Al govern espanyol li ha sortit un nou front que no comptava: "l'espiral de baixada" dels preus al camp ha generat una sèrie de protestes agràries que la Moncloa tem que puguin portar a un esclat social que capitalitzi l'extrema dreta de Vox en les àrees rurals.

Sánchez dedica aquest dissabte al seu govern, però el següent serà per al seu partit. Ha convocat el comitè federal del partit també per abordar els reptes de l'inici d'una legislatura que es preveu moguda, amb la triple dreta aprofitant qualsevol petita crisi per demanar la dimissió del mateix president o els seus ministres.