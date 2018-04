La plaça Sant Jaume s'omple d'indignació per l'ofensiva contra els CDR: "Vosaltres, feixistes, sou els terroristes"

El sobiranisme torna a sortir al carrer per denunciar la repressió de l'Estat. Centenars de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, convocades pels CDR, per expressar el seu rebuig a l'ofensiva de la fiscalia contra el col·lectiu. Fent referència al delicte pel qual s'ha detingut una membre del CDR de Viladecans, els manifestants han estat contundents: "Vosaltres, feixistes, sou els terroristes".

Tot i que la concentració era a les 20h de la tarda, des de minuts abans a la plaça ja s'hi han acumulat desenes i desenes de ciutadans que han fet sentir la seva veu. "Llibertat, presos polítics" ha estat un dels clams més repetits entre els assistents, que han exhibit pancartes on s'hi podia llegir: "Jo sóc CDR". Altres missatges que s'han pogut escoltar són: "No passaran", "fora okupes del Palau (de la Generalitat)", "fora les forces d'ocupació", "els carrers seran sempre nostres", "fora la justícia espanyola" o "Puigdemont el nostre president".

540x306 Assistents a la manifestació a la plaça Sant Jaume / PERE VIRGILI Assistents a la manifestació a la plaça Sant Jaume / PERE VIRGILI

A la trobada hi han assistit representants de diferents formacions polítiques com Quim Torra, de JxCat, Carles Agustí i Jordi Martí, del PDECat, Ruben Wagensberg i Montserrat Benedí, d'ERC, Antoni Castellà i Assumpció Laïlla, de Demòcrates, o Maria José Lecha, de la CUP. A més, també s'han deixat veure membres del secretariat de l'ANC, que ha anunciat durant la tarda que se sumava a la mobilització.

Després de l'operació de la Guàrdia Civil d'aquest dimarts, a instàncies de la fiscalia de l'Audiència Nacional, els CDR han convocat mobilitzacions a les places dels ajuntaments d'arreu de Catalunya. Una de les que han volgut assenyalar com a "prioritària" ha estat la de la plaça de la Vila de Viladecans, donat que la noia detinguda és d'aquesta localitat. També a Esplugues, on s'ha escorcollat el domicili d'un altre activista a qui l'institut armat encara no ha localitzat.

540x306 Concentració a Lleida com a senyal de rebuig a l'ofensiva judicial contra els CDR Concentració a Lleida com a senyal de rebuig a l'ofensiva judicial contra els CDR

A Lleida unes 300 persones s'han acostat davant la subdelegació del govern espanyol on han cridat consignes "vosaltres feixistes, sou els terroristes" i "tots som CDR" sota una pluja persistent, informa Abel Pujol. Els Mossos han disposat una estructura formada per cent trenta tanques per evitar els incidents que es van donar en l'última concentració del 25 de març, amb motiu de l’empresonament d'alguns líders independentistes.