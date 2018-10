Santamaría a la Moncloa l'1-O: "El PSC sortirà a votar si no retirem la policia"

El fet que el govern espanyol aturés les càrregues policials de l'1-O a la tarda respon a diversos factors. D'una banda, l'executiu de Mariano Rajoy pensava que ja s'havia aconseguit aturar la votació en suficients punts com perquè no fos considerada vàlida¡; de l'altra, la imatge de policies agredint a votants pacífics estava donant la volta al món i perjudicant la imatge d'Espanya a l'Exterior. Segons ha publicat aquest divendres 'Público', però, hi va haver un factor "determinant" que va aturar la brutalitat policial: una trucada del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a la llavors vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría.

Així ho expliquen al rotatiu fonts presents al gabinet de crisi de l'1-O a la Moncloa: "H i va haver dues qüestions clau perquè es retirés a la Policia i la Guàrdia Civil . Primer va ser la imatge internacional que anava estenent-se pels diferents mitjans de comunicació i que s'estava fent molt complicada de justificar : agents pegant a votants pacífics , encara que el que estiguessin fent fora il·legal. Segona i determinant, la trucada de Miquel Iceta , que va amenaçar amb sortir ell i els socialistes catalans a votar si no desapareixia la policia dels carrers " .

El líder socialista nega a Público -i ho ha tornat a negar aquest mateix dijous a TV3- que amenacés amb aquest extrem, si bé admet que va trucar a Santamaría per dir que al PSC estaven "alarmats pel que estava passant" i que sortirien a fer una "declaració pública" demanant el cessament de les càrregues als col·legis. Amenaçar amb sortir a votar, assenyala Iceta, "hagués estat una incoherència amb la postura que havia defensat fins a aquest moment : estàvem en contra de la convocatòria i pensàvem que no valia per a res".

Amb tot, si Iceta no va amenaçar amb treure el PSC a votar, per què Santamaría ho hauria traslladat al gabinet de crisi? Segons el citat mitjà, fonts properes a aquest gabinet recorden el context de guerra subterrània entre l'exvicepresidenta espanyola i la llavors ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que per alguns va impulsar l'actuació policial l'1-O per tal de "matar definitivament l'opció de diàleg" de Santamaría. Hauria estat llavors quan la número dos de Rajoy hauria contraatacat: "Va utilitzar la trucada d'Iceta per tallar el cop que s'estava donant a Madrid i, tot i que no va recuperar el poder, sí que va neutralitzar a Zoido [llavors ministre de l'Interior] i a Cospedal", asseguren fonts citades per 'Público'.