Santamaría demana a Casado un "esforç d'integració i unitat"

La guanyadora de les primàries per liderar el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat aquest dijous a Pablo Casado un "esforç d'integració i d'unitat" de cara al congrés extraordinari del dia 21, tot i que ha donat a entendre que dona per fet que hi haurà confrontació amb el segon classificat de les primàries. L'ex vicepresidenta espanyola ha fet un discurs en clau de guanyadora definitiva, i s'ha posat com a objectiu guanyar les eleccions municipals i les europees, en primera instància, com a avantsala a les eleccions generals.

Santamaría ha dit que parlarà amb tots els candidats perquè "no podem prescindir de ningú". En especial, el diàleg serà amb Casado, a qui li traslladarà, ha insistit, la "petició d'unitat" que segons ella li han fet els afiliats del partit.

Amb una candidatura unitària, Santamaría s'asseguraria la presidència del partit, amb un lloc de rellevància per a Casado, però el segon classificat ja ha avançat avui que pretén arribar "fins al final" en la cursa, i que aspira a recollir els compromissaris fidels a Cospedal.

Santamaría ha agraït el suport de tots els militants del partit i a tots els que han participat en el procés. A més, ha defugit de la confrontació amb els seus rivals al procés, que ha dit són "tots companys".