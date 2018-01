Santamaría demana a Puigdemont que "deixi de ressuscitar Franco"

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat aquest dilluns al vespre al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "deixi de ressuscitar Franco" perquè "la democràcia està molt viva a Espanya" i ha advertit que "hi ha molts poders de l'Estat disposats a defensar-la", en referència a les paraules de Puigdemont des de Dinamarca, on el president ha afirmat que "l'ombra de Franco és encara allargada a Espanya".

En declaracions als mitjans abans de l'estrena del documental 'La noche del Rey', de Telemadrid, al Teatro Real de la capital espanyola per celebrar els 50 anys de Felip de Borbó, Santamaría ha assegurat que Puigdemont ha sigut "l'únic que s'ha saltat els procediments democràtics" des de la Transició -no ha tingut en compte el 23-F-.

Ja amb un to totalment diferent, ha lloat la figura del rei, s'hi ha referit com "el millor ambaixador" dels espanyols i ha destacat el seu "caràcter especial" que li permet "ser cap d'estat en aquests moments de gran intensitat". "Està treballant molt dur per donar estabilitat i transmetre amb la seva mateixa feina la imatge del que és Espanya, un país madur i molt dinàmic que se supera a si mateix cada vegada que té un problema", ha afegit.

La carta de Torrent encara no ha arribat a la Moncloa

La vicepresidenta espanyola també ha assegurat que la carta del nou president del Parlament, Roger Torrent, en què demana una reunió amb Mariano Rajoy encara no ha arribat a la Moncloa. "He sortit ara mateix de la Moncloa i encara no havia arribat la carta del senyor Torrent. És el que passa quan les coses no es fan amb serietat: primer s'anuncien i després no sé si es redacten o s'envien", ha dit Sáenz de Santamaría.

A més, la vicepresidenta del govern li ha retret a Torrent que s'hagi afanyat a interpel·lar Rajoy abans de respondre a les peticions de reconsideració de l'oposició. "El primer que hauria de fer el senyor Torrent és analitzar les peticions de reconsideració dels grups de l'oposició en aquesta cambra, que són els primers que ha d'atendre", ha dit, i ha afegit: " Les decisions judicials d'aquest país no depenen del senyor Rajoy", en la mateixa línia del que ja havien avançat fonts del govern espanyol.