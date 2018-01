La Moncloa respon a Torrent que les "qüestions judicials no són competència" de Rajoy

Tot apunta que Mariano Rajoy no té intenció de rebre el nou president del Parlament. Fonts de la Moncloa assenyalen que no han rebut encara la carta de Roger Torrent sol·licitant-li una reunió, però ja avancen que les "qüestions judicials" no són competència del president del govern espanyol.

L'executiu de Mariano Rajoy respon així després de deixar caure que ha facilitat tota la informació necessària al jutge instructor del Tribunal Suprem que porta la causa per rebel·lió, Pablo Llarena, per si vol reactivar l'euroordre de cerca i captura contra Puigdemont, que s'ha desplaçat fins a Dinamarca.

Mariano Rajoy és aquest dilluns al País Valencià inaugurant el nou trajecte d'AVE Madrid-Castelló, més lent que l'Euromed que hi havia fins ara.