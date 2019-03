L'eurodiputat popular Santi Fisas acusa Cayetana Álvarez de Toledo de menysprear Catalunya i la llengua catalana

L'eurodiputat popular Santi Fisas ha carregat aquest diumenge contra la cap de llista del PP per Barcelona a les eleccions generals, Cayetana Álvarez de Toledo. Ho ha fet a través d'una piulada a Twitter i després que la candidata del PP per Barcelona a les eleccions del 28-A afirmés que el fet de no parlar català encara donava "més sentit" a la seva candidatura. Fisas creu que aquestes declaracions són "un menyspreu a Catalunya i la llengua catalana" i li retreu que no és la manera adequada de "combatre l'autodeterminació".

. @cayetanaAT decir que no hablar catalán da más sentido a tu candidatura es un desprecio a Cataluña y a la lengua catalana . Así no se combate la autodeterminación — Santi Fisas (@SantiagoFisas) 17 de març de 2019

Fisas encara és eurodiputat pel PP al Parlament Europeu, tot i que l'any passat va anunciar que no es tornaria a presentar. El dirigent popular s'ha desmarcat més d'una vegada de l'ala més dura del partit. A finals de l'any passat, per exemple, va defensar que li agradaria que els líders independentistes sortissin de la presó abans del judici i va criticar que el PP hagués deixat "massa coses" a mans de la justícia per resoldre el conflicte català.

Amb l'anunci del seu adeu com a eurodiputat, ha començat una cursa per disputar-se la seva plaça. Fa setmanes que diversos dirigents històrics del partit a Catalunya, com l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo, l'actual diputada al Congrés de Diputats Alícia Sánchez Camacho o també el regidor a l'Ajuntament de Barcelona Alberto Fernández Díaz, pugnen per aconseguir-la. Tot apunta, però, que serà l'actual portaveu popular al Congrés de Diputats, Dolors Montserrat, que s'endurà la plaça de Fisas.

Precisament, Montserrat va quedar desbancada per Cayetana Álvarez de Toledo a la candidatura per Barcelona, tot i que bona part del partit a Catalunya ja tenia coll avall que l'exministra seria la número 1. La direcció popular ha volgut apostar per un perfil dur i bel·ligerant contra l'independentisme per recuperar el terreny perdut i batre's amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas.