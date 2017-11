Lamela deixa en llibertat provisional Santi Vila després d'autoritzar la fiança de 50.000 euros

L'exconseller d'Empresa Santi Vila sortirà pròximament de la presó. La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha acordat deixar-lo en llibertat provisional després d'haver rebut la fiança de 50.000 euros que li demanava per eludir la presó. La magistrada ja ha redactat la interlocutòria en què en decreta l'allibertament i l'enviarà al jutjat d'Arganda, que és el competent de la presó d'Estremera, on ha passat la nit. Aleshores, haurà de ser aquesta instància judicial la que definitivament permeti a Vila tornar cap a Catalunya. Acostuma a ser un procés que dura un sol dia i, per tant, és d'esperar que surti aquest mateix divendres.

Pel fet de dimitir abans que es declarés la independència al Parlament, Vila ha adoptat un rol absolutament diferent al de la resta de membres de l'executiu. Es va desvincular del full de ruta -fins i tot el va criticar- i ja ha anunciat que vol ser candidat del PDECat el 21 de desembre. La seva renúncia voluntària del Govern va ser el motiu principal que va portar Lamela a considerar que no hi havia risc de reincidència en el seu cas, a diferència, al seu parer, de la resta d'empresonats.

Un cop Santi Vila ja ha pagat la fiança queda sotmès a mesures de control, com la prohibició de sortir de territori espanyol, l'obligació d'entregar el seu passaport a aquest jutjat central un dia després de ser alliberat, presentar-se cada 15 dies davant el jutjat d'instrucció que li correspongui per domicili, facilitar un número de telèfon on pugui ser localitzat al territori espanyol i assignar una persona de referència a qui fer notificacions o citacions.