Santi Vila: "He traslladat a la direcció del PDECat que vull ser candidat perquè això no dona més de si"

L'exconseller d'Empresa, Santi Vila, ha explicat en una entrevista a RAC1 que ha traslladat a la direcció del PDECat que vol ser el pròxim candidat a les eleccions del 21-D. "Els he expressat que tinc l'equip, els suports, les idees i la determinació" per tirar endavant un programa basat en tres punts: la defensa de l'autogovern i les institucions, l'amnistia per als presos polítics i un referèndum acordat. Vila considera que l'estratègia que s'ha seguit fins ara "no dona per més" i que cal "donar veu a la moderació".

El que va ser titular de Cultura i va dimitir la nit del dia 26, abans que es votés la proclamació de la República al Parlament, s'ha mostrat molt crític amb alguns dels seus excompanys de gabinet, que "han exhibit una ingenuïtat sorprenent per l'edat que tenen respecte al procés independentista". Vila ha demanat que caldria demanar explicacions als que van prometre que estructures d'estat com la "hisenda pròpia" estarien a punt per després de l'1-O. L'aspirant a candidat del PDECat considera que cal continuar defensant el projecte de la independència però fent-ho bé, perquè "l'alternativa a fer-ho bé és el que estem vivint aquests dies".

Vila ha lamentat que dijous passat es va estar a punt d'arribar a un acord amb el govern de Madrid per evitar el 155 a canvi de convocar eleccions, però que "aquí van començar les tensions i les desconfiances" i persones del PP van pressionar per rebentar-ho: "He trobat a faltar respecte per part d'alguns dirigents del PP de Catalunya", ha dit. "Hem passat de tenir unes eleccions convocades pel president Puigdemont, a unes de convocades per Rajoy", ha lamentat.