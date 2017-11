Serret aposta per "un Govern compartit" com el de Puigdemont després de les eleccions

La consellera d'Agricultura exiliada a Brussel·les, Meritxell Serret, ha apostat avui perquè es configuri "un Govern compartit com el que hi havia" abans de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, liderat pel president Carles Puigdemont, després dels comicis del 21 de desembre. "Les eleccions del 21-D es plantegen per tornar a la normalitat democràtica i restituir el que s'ha emportat el 155", ha assegurat en una entrevista a TV3 recollida.

La consellera ha negat que el seu partit, ERC, es plantegi la votació com una renúncia a construir la República Catalana que es va declarar al Parlament. Serret, que serà el cap de llista dels republicans per Lleida, ha explicat que la seva intenció és "exercir" després de les eleccions, tot i que ha reconegut que això dependrà de la decisió que prengui el jutge belga que ha de decidir si l'extradeix juntament amb la resta de consellers i el president Puigdemont, a petició de l'Audiència Nacional. "En la mesura del possible reclamarem i reivindicarem sempre poder tornar i prendre acta de possessió, una altra cosa és quin serà el nostre estatut jurídic i fins on podrem arribar", ha detallat.

Sobre la possibilitat que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, sigui investida presidenta de la Generalitat, ha destacat que "està perfectament preparada per assumir aquest repte" si es donen les circumstàncies. "Per a mi seria un orgull que, si les circumstàncies no permeten altres opcions, ella fos presidenta de la Generalitat", ha afegit Serret. La consellera, que compareixerà demà davant del jutge belga que ha de decidir si accepta l'ordre europea emesa per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, ha admès que afronta la vista "amb inquietud". "Som molt conscients que no som criminals i que no mereixem ser tractats com a criminals", ha defensat, i ha assegurat que la presència de part del Govern a Bèlgica ha posat en dubte la credibilitat del sistema judicial espanyol. "S'està comparant la justícia espanyola amb la belga i la internacional, i s'està demostrant que la justícia espanyola potser no és tan imparcial ni aplica el dret com convindria", ha afirmat.