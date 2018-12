L'exmembre de la mesa del Parlament, Anna Simó, ha reaccionat amb un missatge a Twitter després que el Tribunal Suprem hagi decidit enviar al TSJC la causa dels sis processats únicament per desobediència -la mateixa Simó, a més de Ramona Barrufet, Lluís Guinó, Lluís Maria Corominas, Joan Josep Nuet i Mireia Boya-. "Ni els càrrecs dels 12 ni el tribunal són els que pertoquen. Judici a Catalunya i absolució per a tothom", ha escrit Simó.

Ni els càrrecs dels 12 ni el tribunal són els que pertoquen. Judici a Catalunya i absolució per a tothom #FreeThemAll https://t.co/TWyLbFt0gH — Anna Simó 🎗 (@AnnaSimo) 27 de diciembre de 2018

Així, el Suprem només jutjarà els acusats per rebel·lió, sedició i malversació, amb l'exvicepresident Oriol Junqueras al capdavant. Amb aquesta resolució, el tribunal dona via lliure per iniciar el judici, previst per a finals de gener. A partir de demà, les defenses tindran deus dies hàbils per presentar els seus escrits contra la resolució del Suprem.