El Síndic recomana al Govern que retiri el llaç groc dels edficis públics mentre duri el període electoral

El Síndic de Greuges ha resolt aquest dimecres l'informe sobre els llaços grocs. I la resolució ha estat clara: "Durant el període electoral, en els edificis institucionals, cal mantenir la neutralitat política i s'han d'abstenir de col·locar aquest tipus de simbologies de les façanes", ha considerat Rafael Ribó.

Altra cosa, ha matisat, és que fora d'aquest període, les institucions públiques puguin expressar-se com ho fan també els privats emparant-se en el dret a la llibertat d'expressió i opinió. En aquest sentit, Ribó ha dit que "manté el mateix criteri exposat en una resolució de setembre de 2018, en què s'havia pronunciat en contra de limitar l'exercici de la llibertat d'expressió en l'espai públic". És a dir, el Síndic ha plantejat la retirada dels llaços grocs com una mesura "excepcional" des que es convoquen les eleccions fins que se celebren. Després, a parer seu, els edificis públics poden exhibir aquesta simbologia. "Hi ha total llibertat d'expressió per expressar-se amb aquesta simbologia, encara que xoquin o inquietin"

Aquesta opinió només afectaria als edificis públics en període electoral, ja que el Síndic opina que en aquest temps els privats mantenen el mateix dret a la llibertat d'expressió i opinió. Així, ha posat d'exemple el dret a la manifestació dels avis de Reus durant la campanya del 21 de desembre, quan el Síndic va opinar que no es podia limitar aquesta acció. La resolució va ser en contra del que deia la Junta Provincial de Tarragona i, més tard, la Junta Electoral Central els va donar la raó.

Ribó també ha dit que les seves resolucions no són vinculants i que, en tot cas, és el Govern qui decideix assumir-les. També ha reclamat que "es faci política" en ser preguntat a les possibles conseqüències penals per al president Torra per haver desoït dos requeriments de la Junta Electoral Central. "És un error portar al Codi Penal la solució dels problemes polítics. És un atzucac i no té cap sortida", ha afirmat Ribó.

"No em sento utilitzat per ningú"

El Síndic ha explicat que divendres passat dia 15 de març el Síndic va remetre una resolució al Govern de Catalunya sobre l'exhibició de símbols ideològics en període electoral, després de conèixer el que havia resolt la Junta Electoral Central davant la reclamació de Ciutadans sobre els llaços grocs i les estelades. És a dir, Ribó ha admès que l'executiu ja coneixia aquesta resolució divendres. Tanmateix, Torra va demanar aclariments sobre alguns punts de l'informe que, aquest dimecres, el Síndic li ha aclarit. També ha matisat que el Govern no li ha encarregat res, sinó que ell mateix va actuar d'ofici després de conèixer la resolució de la Junta Electoral Central.

Per tant, malgrat que el Govern ja sabia divendres la resolució del Síndic, no va ser fins ahir que va exposar la possibilitat d'acollir-se a les seves recomenacions. "No em preocupa que algú es pugui escudar amb nosaltres. A mi em toca preservar la independència d'aquesta casa", ha dit Ribó, afegint que durant aquests dies el Síndic ha estat treballant en els aclariments que li havia demanat el president. "No em sento utilitzat per ningú", ha sentenciat el Síndic.

Quins aclariments va demanar Torra? Tot i que ja coneixia el gruix de la resolució -que el Síndic recomenava la retirada del llaç groc dels edificis públics en campanya-, el president va demanar a Ribó que aclarís què entenia per edificis públics; des quan i fins quan dura el període electoral; i si la Generalitat ha de retirar també els llaços grocs que ha col·locat la gent en edificis públics.

Ribó defensa que el Síndic es pugui pronunciar sobre la resolució de la JEC

Ha començat la roda de premsa criticant que s'hagi posat en dubte que el Síndic es pugui pronunciar sobre una resolució de la JEC. Un fet, ha dit, que no s'hauria d'haver qüestionat perquè prèviament aquesta institució ja s'ha pronunciat sobre decisions d'aquest organisme garant dels processos electorals. Ha posat d'exemple la darrera decisió de la Junta sobre el vot dels discapacitats -ha resolt que que s'assenyalin per part de les meses electorals-, a la que el Síndic ha expressat el seu desacord. "Si hem de protegir drets i llibertats, com es pot qüestionar que el Síndic entri en un dret tant important com la participació política i el sistema electoral", ha dit.

El president, Quim Torra, s’ha negat a retirar el llaç groc del Palau de la Generalitat per ordre de la Junta Electoral Central, desoient als dos últims requeriments. Tot i això, ahir la portaveu del Govern, Elsa Artadi, va explicar que el Síndic de Greuges estava treballant aquesta qüestió i que el cap de l’executiu n’assumiria les seves conclusions.