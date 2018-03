Societat Civil Catalana anul·la la manifestació a Madrid per les condicions meteorològiques

260x366 A la plaça Colón estava tot preparat perquè se celebrés l'acte de SCC / EFE A la plaça Colón estava tot preparat perquè se celebrés l'acte de SCC / EFE

Societat Civil Catalana ha anul·lat l'acte que tenia previst celebrar aquest migdia a la Plaça Colón de Madrid a causa de les pluges i nevades en algunes zones de la capital espanyola. L'entitat unionista ha comunicat que desconvocava la mobilització mitja hora abans d'arrencar -havia de començar a les 12h-, quan desenes de manifestants ja feien acte de presència.

Si per a SCC les condicions meteorològiques han estat un impediment, no ho ha estat per als pensionistes que s'han manifestat a Madrid, tal com també s'ha fet en diferents ciutats de l'estat espanyol. L'associació espanyolista es reserva, doncs, per aquest diumenge, que té prevista una mobilització a Barcelona.