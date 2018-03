Societat Civil Catalana es manifesta aquest matí a Barcelona sota el lema 'Ara més que mai, seny'

Desenes de persones es manifesten aquest matí a l'avinguda del Marquès de l'Argentera de Barcelona convocats per Societat Civil Catalana sota el lema 'Ara més que mai, seny'. L'exprimer ministre de França Manuel Valls és una de les personalitats destacades que participen a la manifestació. També hi són representants del PSC, Ciutadans i PP, com Miquel Iceta, Albert Rivera i Xavier García Albiol.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, participa aquest diumenge a la manifestació de Societat Civil Catalana davant l’estació de França. “Volem que s’acabi l’aplicació de l’article 155 amb la formació d’un nou govern que treballi amb seny, com diu el lema d’aquesta manifestació, és a dir, dins la legalitat i que treballi per tots els catalans i no només una part”.

540x306 La manifestació de Societat Civil Catalana davant l'Estació de França. / MIREIA ESTEVE La manifestació de Societat Civil Catalana davant l'Estació de França. / MIREIA ESTEVE

El líder del PP Català, Xavier García Albiol ha assegurat que la manifestació no és per dividir els catalans, sinó per defensar la unitat de tots ells. Per la seva banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera ha demanat que es formi un govern i ha tornat a donar la culpa a la llei electoral de què la seva formació no pugui governar tot i ser la força més votada.

La concentració ha reunit milers de persones entre crits d'"Espanya, Espanya", cançons de Joan Manel Serrat i el Cant de la Senyera. L'exprimer ministre francès, Manuel Valls, ha afirmat que "Catalunya sense Espanya no és possible ni tampoc sense Europa" i ha assegurat que la Unió Europea "no pot donar suport a un projecte separatista".

A la manifestació també hi haurà com a ponents altres polítics i personalitats com el fiscal anticorrupció, Carlos Jiménez Villarejo; l'actriu catalana Rosa Maria Sardà; el president de Societat Civil Catalana, Josep Piñol i l'exdiputat de Ciutadans Jordi Cañas.