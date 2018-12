El Suprem arxiva la querella de Vox contra Delgado per "denegar" la defensa de Llarena a Bèlgica

La sala penal del Tribunal Suprem ha acordat aquest divendres l'arxivament de la querella presentada per la formació política Vox contra la ministra de Justícia, Dolores Delgado. Vox va denunciar que Delgado hagués denegat la defensa del magistrat Pablo Llarena en la demanda civil que van presentar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí contra Llarena a Bèlgica.

La demanda civil va ser motivada, en paraules de Comín i els altres exconsellers, perquè Llarena hauria manifestat "opinions" que serien "indicis que els seus perjudicis" l'estaven portant a "vulnerar" els seus drets, en referència a una conferència del magistrat a Oviedo. Per la seva banda, Vox va presentar la querella per denunciar que Delgado hauria comunicat, en dues ocasions, a l'advocada general de l'estat que el govern espanyol "no defensaria", per motius estrictament d'oportunitat política, el magistrat Llarena davant la justícia belga.

El Suprem, ara, ha arxivat aquesta querella perquè entén que no hi ha delicte de prevaricació. "No consta cap resolució adoptada per la querellada respecte a la qual es pugui ni tan sols realitzar un examen sobre la seva injustícia", recull el text. La interlocutòria recull que "ni les suposades manifestacions realitzades" per la ministra en una reunió amb l'Advocacia de l'Estat ni "la posterior publicació de la nota de premsa" d'aquestes manifestacions "poden entendre's" com a prevaricació.