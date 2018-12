El Suprem considera que el 'whatsapp' de Cosidó no afecta la imparcialitat de Marchena com a jutge

La sala 61 del Tribunal Suprem ha rebutjat apartar el magistrat Manuel Marchena, que ha de jutjar els líders independentistes processats per rebel·lió, perquè considera que el missatge del senador del PP Ignacio Cosidó sobre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no afecta la imparcialitat del jutge. Aquest és un dels arguments que les defenses dels líders independentistes processats van fer servir per demanar la recusació de Marchena i que no presidís la sala que ha de jutjar la causa del Procés.

"El 'whatsapp' atribuït al senyor Cosidó el retrata a ell [...], però això no és extensible a ningú més", assenyala la sala en la interlocutòria. I afegeix: "El missatge ha de ser contemplat com el que és: una opinió personal d'un dirigent polític". Així, la sala considera que el 'whatsapp' deixa en evidència el dirigent polític i no el magistrat. "Difícilment es pot sospitar de la imparcialitat d'un magistrat per als seus actes o opinions si ni tan sols els ha realitzat o les ha emès", argumenta la sala.

La sala recorda que "la recusació s'ha de basar en una actuació pròpia del magistrat, no en aquella que un tercer li atribueixi", que en aquest cas és una opinió personal "inacceptable" d'un dirigent polític, però que "no és traslladable a l'àmbit jurisdiccional". A més, també afegeix que amb aquest missatge, el dirigent polític demostra que "desconeix per complet" com funciona la justícia a l'estat espanyol i demostra "una ineptitud d'arrel per conèixer-la".

En la interlocutòria, a més, la sala també creu que el contingut del missatge queda matisat i "frontalment contradit" en alguns aspectes per la "mateixa realitat" i acusa les defenses dels líders independentistes de provocar un "desenfoc" de manera "interessada" sobre la recusació, posant èmfasi en el fet que Marchena és "pròxim" a un partit polític i no al fet que "l'acord entre partits podria derivar de la seva vàlua personal i professional i la seva adequació per al càrrec". En aquest sentit, posa d'exemple el fet que el magistrat s'autodescartés per presidir el CGPJ després de fer-se públic aquest missatge.

Per tot plegat, la sala desestima la recusació plantejada pels líders independentistes i qualifica l'escrit "d'elucubració, amb manca de base objectiva". I insisteix: "La interpretació d'una opinió personal (que s'atribueix a un dirigent polític) sobre el magistrat recusat no es pot agafar com a base objectiva ni consistent per dubtar de la seva imparcialitat".