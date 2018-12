El Suprem fixa per dimarts que ve la qüestió de competència del Suprem per jutjar l'1-O

El Tribunal Suprem ha fixat per dimarts que ve, 18 de desembre, a les 10 del matí, la vista per a la qüestió prèvia plantejada per les defenses per recórrer la competència de l’alt tribunal per jutjar el cas de l’1-O. La lletrada de l’administració de justícia encarregada de les causes especials ha emès aquest dimarts la diligència en la qual es dona per formalitzada la declinatòria de jurisdicció, però rebutja la reclamació de documentació que van sol·licitar les defenses perquè considera que no és necessària per resoldre l’incident.

En la vista, les parts podran informar del seu posicionament, tot i que la major part dels membres del tribunal que veuran el cas ja s’han pronunciat a favor de la competència del Suprem en l’assumpte. Les defenses consideren que hauria de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no el Suprem l’organisme competent per jutjar el cas, perquè la majoria dels acusats no eren aforats al Suprem sinó al tribunal català, per la seva condició de diputats al Parlament.

Els advocats havien demanat que com a documentació es reclamessin al TSJC les querelles presentades sobre el Procés, a més dels informes fiscals d’aquells procediments, i també es demanava informació al jutjat número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum, però la sala, en una interlocutòria redactada pel seu president, Manuel Marchena, considera que no és necessària aquesta documentació perquè la decisió es prendrà basant-se en el “relat dels fets” que facin les parts.

Deu dies per presentar els escrits de defensa

Un cop la sala del Suprem resolgui la qüestió de competència per jutjar l'1-O, s'obrirà un termini de deu dies hàbils perquè els processats presentin els seus escrits de defensa. A partir d'aquí el calendari previst és que al cap de dues setmanes aproximadament pugui començar el judici, de manera que la previsió és que sigui a finals de gener.

Paral·lelament, el Tribunal Constitucional comença un ple aquest dimarts per estudiar diversos recursos de Carme Forcadell, Mireia Boya i Anna Gabriel perquè resolgui si el Suprem és competent o no per investigar els fets.