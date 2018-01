El Suprem demana explicacions a la Generalitat per la "falta de cooperació" en la investigació de l'1-O

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha demanat explicacions al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat per la seva falta de cooperació amb la Guàrdia Civil i li ha exigit que posi a disposició tots els missatges dels membres del Govern cessats que els ha demanat.

El magistrat, que investiga el cas obert al Suprem pel procés independentista, ha requerit al CTTI tots els missatges que ja va reclamar la Guàrdia Civil. La policia judicial va demanar correus electrònics enviats des del 2016 pels presidents Carles Puigdemont i Artur Mas, i pel vicepresident Oriol Junqueras, a més de la resta del Govern i d'anteriors membres de la Mesa del Parlament.

Aquesta policia judicial, és a dir la Guàrdia Civil, ha informat al magistrat que la cooperació del CTTI no ha estat completa. Per això, en la seva providència, el jutge ha demanat explicacions al centre de la Generalitat dels motius que justifiquen que no donés compliment inicial a allò que se li va demanar.

El jutge del Suprem Pablo Llarena també ha emès una altra resolució en què denega a Oriol Junqueras i Jordi Sànchez assistir presencialment al ple d'investidura d'aquest dimarts al Parlament. El jutge instructor del Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de reforma presentat contra la interlocutòria dictada el 12 de gener, en la qual negava a Junqueras assistir al ple de constitució del Parlament i el trasllat a una presó catalana. En aquella decisió, Llarena va concedir als presos la possibilitat de delegar el vot a un altre diputat per tal de participar en el ple. En aquest cas es ratifica i permet que Junqueras i Sànchez -Forn ha deixat l'escó- puguin delegar el vot en la sessió d'investidura de Carles Puigdemont prevista per aquest dimarts.