El Suprem es farà càrrec de tota la investigació del referèndum

La investigació de totes les causes obertes relacionades amb l’1-O se centralitzarà a la sala segona del Tribunal Suprem, i el seu instructor serà Pablo Llarena, que ha sigut el designat per a la causa per rebel·lió contra la presidenta Carme Forcadell i quatre membres de la mesa. Segons ha pogut saber l’ARA, aquest magistrat demanarà als tribunals de l’Audiència Nacional -que ahir van admetre la querella contra el Govern- que s’inhibeixin. La sala segona no ha volgut condicionar, però el criteri dominant és que els delictes que plantegen les dues querelles no poden ser investigats i jutjats com a capítols separats.

La “conspiració”, la clau

L’existència d’una possible conspiració -i no tant el delicte de rebel·lió plantejat per Maza-és el que va generar unanimitat després d’un intens debat sobre la rebel·lió entre els cinc membres de la sala d’admissió. La conspiració per executar un delicte com el de rebel·lió comporta penes notablement inferiors a la rebel·lió, per la qual poden arribar als 30 anys. Davant la possibilitat que el jutge Luciano Varela presentés un vot particular -un fet inèdit a la sala d’admissions-, van acordar replantejar la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat. Segons la interlocutòria, es constata que “el fiscal cita l’existència d’un delicte de rebel·lió amb una extensa argumentació encaminada a justificar la concurrència de violència”. Per això l’escrit de la sala adverteix que “serà durant la instrucció quan els fets imputats [...] confirmaran o desmentiran la seva realitat”. El fet de retallar els delictes plantejats inicialment per Maza farà més difícil de justificar la mesura cautelar de presó provisional per a Forcadell i els altres quatre membres de la mesa, tot i que això no vol dir que la Fiscalia General no ho demani igualment.