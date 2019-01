El Suprem acceptarà el testimoni de Rajoy en el judici de l'1-O però rebutjarà citar Puigdemont

Mentre que ahir el Tribunal Suprem informava que "previsiblement" el judici als presos polítics començarà al voltant del 5 de febrer, avui ' El Español' ha avançat que la sala penal del tribunal acceptarà que l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy sigui citat com a testimoni. Així, com ja va explicar l'ARA, es compliria una de les peticions que feien les defenses de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez i que compartia l'acusació popular, exercida per Vox.



No obstant això, la sala presidida pel magistrat Manuel Marchena sembla que negarà que l'expresident Carles Puigdemont testifiqui com a testimoni, ja que el fet que estigui processat per la mateixa causa, diuen, és incompatible amb una declaració. A la mateixa conclusió haurien arribat en el cas de la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.



Tot i que per motius diferents, el Suprem també desestimaria la compareixença del Felip VI o ni tan sols del cap de la Casa Reial, Jaime Alfonsín, per considerar-ho "en absolut necessari".

Segons el digital, tampoc no hi assistirà el portaveu del Partit Popular al Senat, Ignacio Cosidó, tal com sol·licitava l'advocat de l'exvicepresident Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde. En aquest cas, la petició responia al missatge de WhatsApp del popular en què es referia a la renovació de la cúpula del Consell General del Poder Judicial i a la candidatura del jutge Marchena per presidir el TS. Així doncs, la sala encapçalada pel mateix Marchena creu que aquest fet "és aliè al que es tractarà al judici" i en rebutja la declaració.

Les cúpules policials espanyola i catalana, admeses

En canvi, el Suprem sí que acceptarà citar el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i l'ex secretari general de Vicepresidència i Economia Josep María Jové. En el cas del major, l'Audiència Nacional també iniciarà el judici en les pròximes setmanes en què Trapero s'enfronta a una pena de fins a 11 anys de presó per un delicte de rebel·lió. Jové també està investigat al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.



Dins de l'àmbit policial, tot i que a escala espanyola, el tribunal també cridarà a declarar el secretari d'Estat de Seguretat durant les dates del referèndum, José Antonio Nieto, així com el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos. L'antecessor de Teresa Cunillera, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, també hi estarà citat.

No hi haurà traducció simultània

D'acord amb la informació que ha avançat el digital, el Suprem permetrà que els presos puguin parlar en català, tot i que no oferirà traducció simultània. La fórmula per entendre les seves declaracions serà mitjançant la traducció d'intèrprets oficials, el mètode utilitzat habitualment per la sala.