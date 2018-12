Susana Díaz rebutja dimitir i respon a Ábalos: "Es regenera el que està degenerat"

L'hegemonia del PSOE a Andalusia va topar diumenge amb la irrupció de Vox i l'auge de Ciutadans. Susana Díaz, que va guanyar les eleccions però no podrà sumar amb Podem i IU, ha reflexionat aquest matí sobre els resultats en una entrevista a la SER, en què ha rebutjat dimitir. Tot i guanyar els comicis té molt difícil governar, ja que el PSOE va perdre fins a 400.000 vots i la dreta té la majoria a l'arc parlamentari. En una entrevista a la SER aquest dimarts al matí, Díaz ha respost el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, que ahir suggeria una renovació a la federació andalusa: "Es regenera el que està degenerat, i jo lidero un país decent, honest i treballador".

D'altra banda, Díaz ha destacat que el debat de la campanya se centrés en bona mesura en Catalunya: "En campanya demanava a la resta de candidats que parlessin d'Andalusia. Però potser la que s'equivocava no fent campanya amb Catalunya era jo", ha dit en resposta a Pepa Bueno. Ciutadans i Vox, ha afegit, "sabien el que feien demanant el vot contra els independentistes". "Probablement hauria de reflexionar sobre si el debat era Catalunya", ha conclòs.

VÍDEO | @susanadiaz, en @HoyPorHoy: "Me equivoqué en la campaña por estar centrada en Andalucía y que ellos al pedir contra los independentistas sabían lo que estaban haciendo" https://t.co/UaZwsS1niS pic.twitter.com/RHQnCv5d7p — Cadena SER (@La_SER) 4 de desembre de 2018

Tot i haver renunciat a dimitir, la presidenta de la Junta ha recalcat que no aniria a una investidura "només per ocupar l'espai mediàtic": "Només m'hi presentaré si tinc prou suport". De cara a negociar, Díaz ha volgut deixar clar que la seva responsabilitat era "parlar amb totes les forces" excepte amb les "que no reconeixen l'autonomia", en referència a Vox.

Susana Díaz va passar de 47 escons a 33 i sense possibilitat de sumar amb la coalició de Podem i IU, Endavant Andalusia, que també va perdre tres escons, fins a 17. El tripartit de dretes del PP, Ciutadans i Vox, en canvi, va aconseguir els diputats suficients per formar govern. El PP va passar de 33 a 26 escons, Ciutadans de 9 a 21, i Vox va aconseguir entrar al Parlament amb 12 diputats.