El TC avala la retirada de l'escó de Junqueras i Romeva al Parlament dictada pel Suprem

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat per unanimitat l'aplicació de l'article 384bis de la llei d'enjudiciament criminal per retirar l'escó al Parlament a Oriol Junqueras i Raül Romeva a mitjan 2018. El jutge instructor de la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va suspendre com a diputats els processats en aquell moment, quan estaven en presó preventiva. La sala d'apel·lacions va aprovar també la mesura el 30 de juliol d'aquell any i ara el TC la ratifica. L'article està previst per a "persones integrades o relacionades amb bandes armades o individus terroristes o rebels" i que estiguin en presó provisional. La defensa considerava que el processament per rebel·lió dictat pel Suprem no s'ajustava a aquesta definició.

"Respecta la literalitat de la norma i atén la naturalesa i importància del delicte [...], que comporta un desafiament mateix a l'essència de l'estat democràtic, que era imputat a algunes persones que ostentaven els més alts càrrecs públics a la comunitat autònoma de Catalunya", sosté el TC. La resolució del Suprem "no pot qualificar-se d'arbitrària, irracional ni d'error patent", afegeixen els jutges. La defensa dels dos exconsellers d'Esquerra al·legava la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva i del de participació política, però el TC també la desestima.

A més, es rebutgen al·legacions a la llibertat ideològica i d'expressió, al jutge predeterminat per llei, a un procés amb totes les garanties i a la legalitat penal. En tots aquests casos, els magistrats resolen que no s'havien esgotat totes les vies judicials prèvies per recórrer aquestes suposades vulneracions.