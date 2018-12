El TC estudiarà la recusació de Serret i Comín a Llarena que el Suprem va rebutjar

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara presentat pels exconsellers Meritxell Serret i Antoni Comín contra les interlocutòries del Tribunal Suprem que no van admetre a tràmit la recusació del magistrat Pablo Llarena.

Segons la providència del Constitucional, el tribunal creu que el recurs de Serret i Comín "planteja un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina en aquest tribunal". A més, afegeix que el recurs "pot donar ocasió al tribunal per aclarir o canviar la seva doctrina com a conseqüència d'un procés de reflexió interna".

Els exconsellers van demanar la recusació de Llarena en dues ocasions: una d'elles, segons l'escrit de recusació presentat per les defenses, pel dany que s'hauria produït "mitjançant una campanya de descrèdit contra aquestes dues persones, per la seva condició i les seves funcions polítiques", i hauria consistit en "una persecució judicial i mediàtica" que hauria vulnerat el seu dret a la presumpció d'innocència.

I l'altra, pel sopar que va tenir lloc entre el president del PP català, Alberto Fernández Díaz i Llarena, perquè, van assegurar que evidenciava "una falta d'imparcialitat". La primera recusació va ser rebutjada completament perquè es va considerar un "frau processal".