El TC rebutja per unanimitat deixar Sànchez en llibertat basant-se en una sentència d'Estrasburg

El Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat la petició de llibertat que havia presentat l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez el 26 de novembre. Llavors va demanar afegir una sentència europea en totes les seves peticions de modificació de les mesures cautelars, denegades fins ara tant al març com al setembre. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va exigir el 20 de novembre a Turquia que alliberés un líder kurd que està en presó preventiva des de fa més de dos anys. Rebutja la petició perquè considera que no es pot aplicar la sentència del TEDH a favor del polític kurd Selahattin Demirtas, a qui se li va impedir poder presentar-se a les eleccions turques com a candidat pel fet d'estar empresonat.

En la interlocutòria, el ple diu que Espanya no té res a veure amb la sentència d'Estrasburg. Sense entrar en el fons del recurs –ja que es tracta d'una mesura cautelar i encara no hi ha sentència definitiva–, el ple considera que la "circumstància sobrevinguda" que al·lega Sànchez per afegir a tots els seus recursos fa referència a un "procediment en què ni l'Estat ni el recurrent en empara han estat part". Això vol dir que de moment el TC encara no ha resolt de manera definitiva sobre cap recurs, cosa que permetria a les defenses dels presos polítics esgotar totes les vies judicials a Espanya per poder recórrer amb garanties al TEDH.

La decisió, presa en el ple d'aquesta setmana, arriba just després que els presos polítics de Junts per Catalunya hagin decidit aixecar la vaga de fam.