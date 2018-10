La Moncloa recorre la reprovació del rei perquè “no és la funció” del Parlament

El govern de Pedro Sánchez ha fet efectiva aquest divendres la seva amenaça. El consell de ministres ha engegat el procés per portar al Tribunal Constitucional (TC) la resolució del Parlament de Catalunya en contra del paper de Felip VI en relació amb el Procés i per a l'abolició de la monarquia. Demana així al Consell d'Estat, amb caràcter d'urgència, que elabori l'informe preceptiu necessari per presentar el recurs al tribunal de garanties amb caràcter d'urgència abans del 25 d'octubre.

La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha explicat en roda de premsa que la resolució és "políticament inacceptable" perquè "queda fora de les funcions atribuïdes a un parlament autonòmic". El Consell d'Estat haurà d'elaborar l'informe, que és preceptiu però no vinculant, per demanar al TC la impugnació d'alguns apartats de la resolució, els que "afecten al rei". "El consell de ministres rebutja absolutament el fet que la figura del rei sigui qüestionada en debats polítics", ha afegit Celaá.

El fons del raonament és que els parlaments autonòmics no tenen atribucions per reprovar el cap de l’Estat, tot i que Celaá no ha detallat, qüestionada al respecte, en quins punts consideren que això contravé la carta magna espanyola. “No es qüestiona que es critiqui el cap de l’Estat, sinó el qüestionament de la figura del rei”, ha dit Celaá. El consell d’Estat pot rebutjar el recurs, però Celaá ha dit que confien que el dictamen sigui emès, i ha evitat dir què passarà si l’organisme aconsella no acudir als tribunals.

Reunió entre Iglesias i Junqueras

La ministra no ha volgut emetre l’opinió de l’executiu sobre la reunió entre Pablo Iglesias i Oriol Junqueras, tot i que ha dit que “si ha signat el projecte” deu entendre que és bo, i per tant “el defensarà”. Però “el govern només es fa responsable de la negociació de pressupostos que fa el govern”, ha asseverat, en un nou intent d’agafar distància de la trobada.