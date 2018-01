El TC es reuneix aquest dissabte a les 13.00 h per decidir si suspèn la investidura de Puigdemont

Les institucions de l'Estat es posen en marxa per frenar la investidura de Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional celebrarà aquest dissabte un ple extraordinari per valorar l'admissió a tràmit del recurs del govern espanyol contra la candidatura de Puigdemont a la investidura, proposada per Roger Torrent dimarts.

Aquest matí de divendres Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmat que l'executiu faria arribar el recurs a l'alt tribunal, malgrat que el Consell d'Estat li va enviar un informe subratllant que "no és el moment" per impugnar preventivament la candidatura de Puigdemont. Segons l'òrgan consultiu, no es pot actuar judicialment contra "hipòtesis", com ara que el cap de llista de JxCat sigui investit a distància o bé que pretengui posar els peus en territori espanyol.

Segons fonts consultades per Efe, els magistrats del TC admetran a tràmit el recurs de Rajoy, donat que només es necessita que es compleixin requisits formals. Aquest fet ja implicarà la suspensió automàtica de la candidatura de Puigdemont i l'objectiu del govern espanyol és que Torrent proposi un altre candidat. Tal com explica Efe, però, es podria donar el cas que no tots els jutges estiguessin d'acord a acceptar el recurs i que es trenqués la unanimitat en el ple.