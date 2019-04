El TC declara que en el ple del 6 i 7 de setembre es van vulnerar els drets dels diputats de Ciutadans

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat dos recursos de Ciutadans i ha declarat aquest dimarts que es van vulnerar els drets de participació política dels diputats del partit taronja durant la tramitació parlamentària de la llei del referèndum i la llei de transitorietat en els dies 6 i 7 de setembre del 2017.

El TC considera que "els acords del ple van alterar l'ordre del dia de la sessió" i van "suprimir tots els tràmits reglamentaris i legals preceptius per permetre que la citada proposició de llei fos directament sotmesa a debat i votació". Al seu torn, afirma que la mesa va "denegar a Cs el trasllat de la sol·licitud del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries".

Entre els motius que porten el TC a emetre aquestes dues sentències hi ha "l'existència de vicis de procediment en la tramitació parlamentària de la llei", atès que es va "articular un insòlit procediment legislatiu no previst en el reglament de la cambra". "La majoria [del ple] es va fer servir per improvisar i articular" una manera de funcionar "en el curs de la qual" les "possibilitats d'intervenció i els drets de la resta de grups" quedaven a "l'arbitri" d'aquesta majora. Per aquest motiu, el tribunal conclou que en la tramitació parlamentària de la llei del referèndum d'autodeterminació "es va incórrer en greus trencaments del procediment legislatiu que van afectar sens dubte la formació de la voluntat de la cambra".

Per aquest motiu, la sentència, redactada per la magistrada Encarnación Roca, apunta que l'adopció d'aquests acords "va determinar la supressió d'una sèrie de tràmits en el procediment legislatiu" que va conduir a l'aprovació de la llei "fora de tota previsió del reglament" del Parlament.