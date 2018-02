El TSJC ordena a la Generalitat readmetre l’exdiputada Vallet

L’exdiputada de la CUP Isabel Vallet, funcionària interina de la Generalitat, té dret a reincorporar-se al seu lloc de treball com a lletrada del Servei Català d’Ocupació després d’haver estat al Parlament del 2013 al 2015. Ho estableix una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que indica que Vallet haurà de ser readmesa “si encara hi ha les circumstàncies objectives que ho permetin”, és a dir, si no és que es demostra que la plaça ha sortit a concurs per adjudicar-la a un funcionari de carrera o bé ha sigut eliminada.

El litigi -que encara podria tenir un capítol més si la Generalitat decideix presentar un recurs al Tribunal Suprem- va començar el 27 de setembre del 2015, quan Vallet va demanar la seva reincorporació com a funcionària interina perquè s’havia acabat la legislatura i deixava l’escó. La direcció general de la Funció Pública li va respondre que havia deixat de ser funcionària en el moment que va marxar per ser diputada, i li va recordar que el 2013 ja li havien denegat el reconeixement de “la situació de serveis especials”, a la qual la Generalitat entén que només hi tenen dret els funcionaris de carrera.

La primera sentència no li donava la raó

Tot i aquesta denegació, Vallet va recórrer al jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona, que va donar la raó a la Generalitat. Aleshores, l’exdiputada va presentar un recurs d’apel·lació a la sala del contenciós del TSJC, que ha revocat la primera sentència i ha establert que, tot i ser interina, Vallet té dret a reclamar la situació de serveis especials. La sentència té en compte l’acord marc europeu de contractació i la directiva 1999/70, de la qual el TSJC destaca que vol “garantir la igualtat de tracte dels treballadors amb un contracte de duració determinada [respecte als fixos i els funcionaris de carrer] i protegir-los contra la discriminació”. També adverteix que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea “ha canviat la consideració jurídica anterior i ha equiparat clarament el funcionari interí amb el de carrera respecte al dret de passar a la situació administrativa de serveis especials”. Quan la sentència sigui ferma i s’executi, Vallet podria reclamar els salaris que ha deixat de percebre mentre pledejava.