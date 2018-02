El TSJC envia a Madrid tota la investigació que portava sobre el referèndum

Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja no hi queda cap investigació sobre l'1-O. La magistrada Mercedes Armas ha enviat cap al Tribunal Suprem la causa contra el Govern pels preparatius i la celebració del referèndum que s'havia obert arran d'una querella de la fiscalia. A finals de novembre passat, la jutge ja va remetre al Suprem la causa contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i diversos membres de l'anterior mesa.

Tant el magistrat del Suprem Pablo Llarena com la mateixa fiscalia havien demanat a la magistrada que enviés aquesta part de la causa cap a Madrid. Ara l'única investigació que queda oberta a Catalunya per l'organització de l'1-O és la que instrueix el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Aquest cas es va obrir arran d'una querella de Vox per les afirmacions de l'exsenador d'ERC i exjutge Santi Vidal que asseguraven que el Govern controlava informació fiscal sobre els catalans durant unes conferències; el cas, però, s'ha acabat convertint en una macrocausa amb més d'una trentena d'investigats.

El TSJC demana a Madrid que es quedi la investigació de Lloveras i Buch

El magistrat del TSJC Jordi Seguí també ha enviat un escrit al Tribunal Suprem per demanar-li que es quedi la investigació oberta per desobediència contra els responsables de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Neus Lloveras i Miquel Buch, per instar els alcaldes a cedir locals per a l'1-O.

En la seva resolució, el magistrat argumenta que Lloveras ha deixat de ser diputada del Parlament i per tant ja no té sentit que l'investiguin al TSJC, i més tenint en compte que a Madrid hi ha oberta una altra investigació similar, la que tramita Llarena.