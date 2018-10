El TSJC veu indicis d'un delicte d'odi en un article de Torra però no admet una querella de Vox perquè hauria prescrit

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) veu indicis d'un delicte d'odi en un article de Quim Torra de l'any 2012 però no admet una querella de Vox perquè aquest delicte hauria prescrit, ja que han passat més de cinc anys des que es va publicar. Es tracta de l'escrit que porta per títol 'La llengua i les bèsties', en què Torra identifica amb bèsties les persones que no comparteixen les seves idees. El tribunal, en canvi, considera que la resta d'opinions del president que el partit ultradretà afegeix a la seva querella s'emparen en la llibertat d'expressió. Són escrits i piulades que va fer a les xarxes socials entre el 2011 i el 2013.

El TSJC considera que, "per desagradables o supremacistes" que es considerin les expressions de Torra, "es limiten a reflectir i justificar el conegut ideari" dels independentistes i a "insultar els que no comparteixen les seves idees". Segons apunta en el seu escrit, la Constitució "no prohibeix les ideologies, per molt extremistes o supremacistes que siguin". És per això que insisteix que, "per rebutjables que puguin considerar-se", aquestes expressions no serien constitutives de delicte, "ja que estan emparades per la llibertat d'expressió".



No passa el mateix, diu el tribunal, amb l'article 'La llengua i les bèsties', però remarca que com que va ser publicat el 2012 i la querella es va presentar el 2018, el delicte que podria suposar si així ho establís una posterior investigació ha prescrit. Sí que aprofita l'avinentesa per considerar que algunes paraules contingudes en aquest escrit són "innecessàries, insultants i ofensives".



D'altra banda, el TSJC tampoc accepta que el president Quim Torra pugui haver comès un delicte de conspiració per a la rebel·lió i un altre d'encobriment, ja que no consta en la querella cap evidència que Torra s'hagi posat d'acord amb algú altre per cometre el delicte de rebel·lió i de cap expressió es desprèn que pretengui alçar-se públicament i violentament contra l'Estat. Cap actuació encaixa tampoc, continua, amb l'encobriment de les accions delictives que hauria comès Carles Puigdemont.

Els articles i les piulades de Torra, de fet, van marcar l'inici de la legislatura. L'oposició va aprofitar algunes expressions polèmiques del president de la Generalitat per acusar-lo de "xenòfob" i "supremacista", una situació que es va allargar durant algunes setmanes.