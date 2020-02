El TSJC obre una nova causa contra Torra per la pancarta de suport als presos polítics i als exiliats

Un cop ja ha perdut l'escó de diputat i quan espera que el Tribunal Suprem decideixi si fa ferma la seva inhabilitació, el president de la Generalitat, Quim Torra, afronta des d'aquest dilluns una nova investigació contra ell oberta pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El motiu és idèntic al que el va portar a ser condemnat per desobediència: la negativa a retirar la pancarta de suport als presos polítics i als exiliats. En aquest cas, es basa en una demanda presentada per la plataforma Impulso Ciudadano, que va fer que el 19 de setembre de l'any passat el TSJC donés 48 hores a Torra per retirar la pancarta. El cap de l'executiu s'hi va negar i no va ser fins el dia 27 que els Mossos es van encarregar de fer-ho.

Ara el TSJC obre investigació contra Torra per desobediència i ja ha designat al jutge que farà de ponent, el magistrat Carlos Ramos Rubio. S'espera doncs que el president sigui citat a declarar abans que el tribunal decideixi si també obre judici oral contra ell. Tant la Fiscalia com Impulso Ciudadano n'eren partidàries i totes dues ja han estat escoltades pel tribunal -com també ho han estat els lletrats de la Generalitat, que s'oposen al processament.

Tot i que la pancarta va ser reposada després de les eleccions generals del 10 de novembre, Impulso Ciudadano reclamava que, per garantir la neutralitat dels edificis públics, no només fos retirada durant els períodes electorals. El que fa ara el TSJC és obrir una peça separada sobre el cas per determinar si Torra va desobeir el mandat judicial, mentre encara no ha decidit sobre el fons de la qüestió, és a dir, si la Generalitat pot mantenir la pancarta a la façana del Palau de la Generalitat.