El TSJC obre la via penal contra Torra pels llaços i admet a tràmit la querella de la Fiscalia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obre la via penal contra el president de la Generalitat Quim Torra pels llaços grocs. El TSJC ha començat a tramitar la querella presentada per la Fiscalia contra Torra per desobediència per mantenir els llaços grocs als edificis públics tot i els advertiments de la Junta Electoral Central (JEC).

Tot i explicar que a priori hi ha indicis que Torra "hauria pogut cometre un delicte" de desobediència, el TSJC no entra en el fons de la qüestió encara ni cita a declarar el president com a investigat. D'aquesta manera el tribunal es limita a tramitar la querella perquè compleix els requisits establerts per la llei, sense entrar a valorar les proves presentades per la Fiscalia.

En una piulada a Twitter, el president de la Generalitat ha explicat que ja ha rebut la notificació de l'admissió a tràmit de la querella. "Davant d'un estat autoritari hem decidit viure sense por. Amb llibertat d'expressió, fins a les últimes conseqüències", assegura.

Acabo de signar la notificació de la querella per desobediència. Davant d'un estat autoritari, hem decidit viure sense por. Amb la llibertat d'expressió, fins a les últimes conseqüències. pic.twitter.com/uXXDuoCalq — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 2 d’abril de 2019

L'expresident Carles Puigdemont, també per Twitter, ha expressat el seu "suport" a Torra. "Repressió, vulneració de drets, persecució ideològica... el 155 deixa un paisatge de devastació democràtica que cap dels seus autors, des del PP al PSOE passant per Cs, no té cap voluntat de reconstruir", ha afirmat.

President, tot el meu suport. Repressió, vulneració de drets, persecució ideològica... el 155 deixa un paisatge de devastació democràtica que cap dels seus autors, des del PP al PSOE passant per Cs, no té cap voluntat de reconstruir. https://t.co/G2sEBRc3yX — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 d’abril de 2019

"Deliberadament"

La querella de la Fiscalia acusa Torra de desobeir "deliberadament i conscientment" la JEC mantenint els llaços grocs en els edificis institucionals. Segons el fiscal superior de Catalunya, tant els llaços com els altres símbols que es van penjar per substituir-los són de caràcter "ideològic i partidista", ja que entén que només representen "els postulats d'una part de la societat" catalana.

Segons el fiscal Torra, com a funcionari públic, estava obligat a actuar amb "imparcialitat" i al marge de "posicions ideològiques". De fet, la Fiscalia considera "d'especial gravetat" els reiterats incompliments de Torra mantenint els símbols relacionats amb els presos polítics. La querella de la Fiscalia recordava que l'acord de la Junta Electoral Central era "clar" i assenyalava "expressament" que s'havia d'evitar qualsevol símbol partidista als edificis públics del Govern.

La resolució del TSJC però no va tan enllà i es limita a explicar que els fets exposats per la Fiscalia podrien ser constitutius d'un delicte de desobediència en aparença, sense entrar a valorar els seus arguments. De moment el tribunal no ha acordat citar a declarar Torra com a investigat, com demanava la Fiscalia. A més d'aquesta petició, el ministeri públic també volia que el tribunal demanés a la Policia Nacional informació sobre les comprovacions que va fer respecte del compliment dels acords de la JEC de 18 i 21 de març, i als Mossos d'Esquadra perquè informi si també van complir amb el que els demanava la JEC en l'últim acord, que comissionava la policia catalana per retirar els llaços grocs a partir de les tres de la tarda del 22 de març. El tribunal tampoc ha acordat de moment cap d'aquestes mesures.

Un magistrat designat a instàncies del Parlament

El tribunal ha designat com a jutge responsable de la investigació el magistrat Carlos Ramos. Exfiscal de carrera i de perfil progressista, Ramos és un dels magistrats del TSJC designat a instàncies del Parlament. Ramos ja va formar part del tribunal que va jutjar el 9-N i que va acabar inhabilitant l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per l'organització de la consulta de l'any 2014.

Ramos també forma part del tribunal que haurà de jutjar la Mesa del Parlament per desobediència l'1-O. Els parlamentaris formaven part del procediment per rebel·lió que s'està jutjant actualment al Tribunal Suprem, però finalment l'alt tribunal va decidir separar aquesta part del cas i que es jutgés a Barcelona per desobediència.