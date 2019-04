El TSJC reobre la investigació contra Buch per l'1-O

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reobert la investigació contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, per l'1-O. L'alt tribunal ha acceptat una part de la petició de la fiscalia, que va recórrer l'arxiu de la investigació per desobediència a Buch. El ministeri públic va argumentar, en el seu recurs, que el magistrat del cas no s'havia pronunciat del fet que Buch, com alcalde de Premià de Mar, havia firmat un decret el 7 de setembre del 2017 en què mostrava el seu suport al referèndum de l'1-O i que havia ofert locals que podien ser utilitzats com a centres de votació. Per això el TSJC ha resolt que el magistrat de la causa ha de decidir si hi ha conseqüències per l'actuació de Buch com a alcalde de Premià.