La nova delegada del govern espanyol a Catalunya demana per carta reunir-se amb Torra i Torrent

La nova delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha sol·licitat per carta al president de la Generalitat, Quim Torra, i al president del Parlament, Roger Torrent, poder reunir-se amb cadascun d'ells, i reitera així la seva voluntat de "diàleg, entesa i lleialtat institucional". En les dues missives, a què ha tingut accés l'agència Efe, la delegada del govern es posa "a disposició" dels dos dirigents, i sol·licita poder trobar-s'hi al Palau de la Generalitat, "primera institució del país", i al Palau del Parlament, "la institució del debat, el diàleg i la paraula".

"Divendres passat vaig prendre possessió del meu càrrec com a delegada del govern a Catalunya. Ho vaig fer amb unes paraules marcades per la meva voluntat de diàleg, entesa i lleialtat institucional", afirma Cunillera en l'encapçalament de la seva carta. La delegada de l'executiu estatal està convençuda que la ciutadania espera tant de la Generalitat com de la Moncloa "una actitud proactiva en la construcció d'un nou marc de diàleg entre les administracions, així com la recerca de solucions conjuntes a molts dels problemes reals".

En la carta, Cunillera explica que la seva voluntat és aconseguir una delegació "oberta, transparent, amb compromís de diàleg, lleialtat institucional i que sigui una continuació de la voluntat del nou govern d'Espanya d'obrir una nova etapa en les relacions polítiques, especialment en el context català". "És per això que, en aquest context, em dirigeixo a vostè, com a president de la Generalitat, com a primera institució del país, per posar-me a la seva disposició per trobar una data pròxima en què puguem mantenir una primera reunió i abordar així els reptes conjunts que tenim per afrontar. Quedo a la seva disposició per trobar aquesta data i poder visitar el Palau de la Generalitat", expressa en la seva carta a Torra.

Amb aquestes cartes, Cunillera plasma la voluntat de diàleg expressada en l'acte de presa de possessió del càrrec divendres passat.