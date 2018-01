Time situa Puigdemont com el primer "fugitiu geopolític" de l'any

La revista nord-americana Time ha situat el president Carles Puigdemont en la llista dels personatges "més buscats" que han centrat l'atenció del món amb "històries personals que ens expliquen l'estat del món el 2018". Els altres quatre noms de la llista són Fetul·là Gulen, el clergue islamista enfrontat al president turc Recep Tayip Erdogan que viu exiliat als Estats Units; Julian Assange, el fundador de Wikileaks refugiat a l'ambaixada de l'Equador a Londres des de fa més de cinc anys per evitar l'extradició als Estats Units; Ramush Haradinaj, el primer ministre de Kosovo perseguit per Sèrbia; i l'expresident georgià Mikhail Saakashvili, exiliat a Ucraïna.

"De vegades els proscrits es converteixen en herois per als qui s'oposen als que volen empresonar-los", sentencia la publicació conservadora.

L'autor de l'article, però, no es mostra gaire comprensiu amb la política del president català. Considera que Puigdemont va utilitzar els resultats "esbiaixats" del referèndum de l'1 d'octubre per proclamar la independència. També afirma que Madrid "com és el seu dret constitucional" va dissoldre el Parlament català i que "afrontant possibles acusacions de rebel·lió i sedició, Puigdemont va fugir a Brussel·les. En qualsevol cas, l'article afirma que passi el que passi les properes setmanes "l'independentisme català no ha desaparegut, com demostren les eleccions de desembre" i que "Madrid es pot veure forçat, algun dia, a permetre un referèndum legal, al marge de si Puigdemont lidera o no el moviment".