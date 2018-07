El germà de Toni Comín mor a Bèlgica acompanyat de la seva família

El germà de Toni Comín, Pere Comín, afectat per una malaltia terminal, va morir ahir a Lovaina (Bèlgica) després de viatjar a aquest país per passar els últims dies en companyia de l'exconseller, els altres germans i la seva mare, que s'hi havien desplaçat. Arran de la vigència de l'ordre de detenció a Espanya de Toni Comín dictada pel jutge Pablo Llarena, Pere Comín va optar per reunir la família a Bèlgica quan va saber que li quedava poc temps de vida pel càncer que patia, i finalment va morir ahir en companyia de la seva família. Curiosament, Pere Comín ha mort el mateix dia que el seu pare, Alfons Carles Comín, el 23 de juliol del 1980.

Les mostres de solidaritat no han trigat a arribar i diferents personalitats polítiques han donat el condol a la família del conseller, amb missatges emotius del president Quim Torra, de l'expresident Carles Puigdemont i de dirigents d'ERC, la formació de Comín.

Estimats @toni_comin i @BetonaComin, rebeu una abraçada immensa i tot l’escalf possible en un moment difícil i trist. A la cruesa de l’exili, s’hi afegeix la cruesa de la vida. Us acompanyo en el sentiment. Que el vostre germà descansi en pau. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de julio de 2018

Estimat @toni_comin avui l’exili és més injust que ahir. Una abraçada per a tu i per a tota la teva família.



“i si l'atzar et porta lluny,

que els deus et guardin el camí,

que t'acompanyin els ocells,

que t'acaronin els estels” @catalan_gov @ACDretsCivils — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 24 de julio de 2018

Molta força i tota l'estima @toni_comin i família. Que la terra et sigui lleu Pere, una immensa abraçada — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 24 de julio de 2018