JxCat i ERC inclouen dirigents dels dos partits a la taula del diàleg

Després de dies de negociacions entre JxCat i Esquerra, finalment s'han decidit els membres de la delegació catalana a la primera reunió de la taula de diàleg de dimecres. I, a diferència de la part espanyola, s'han inclòs membres de fora del Govern i perfils clau dels dos partits. El president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalarà la comitiva juntament amb el vicepresident, Pere Aragonès, i els acompanyaran els consellers Jordi Puigneró i Alfred Bosch. A partir d'aquí, la delegació va més enllà del Govern: hi seran Elsa Artadi (JxCat), Marta Vilalta (ERC), l'ex cap de gabinet de Carles Puigdemont Josep Rius i l'ex número dos d'Oriol Junqueras a la conselleria d'Economia Josep Maria Jové.

Aquests seran els participants de la primera reunió –així ho ha comunicat el Govern–, però no seran els membres que es trobaran regularment. Torra i Aragonès només participaran en la primera trobada i en aquelles jornades en què s'hagin de segellar acords amb la part espanyola. Cal veure ara com reacciona a això la Moncloa.

I és que la delegació catalana té una diferència substancial respecte als representants de l'executiu espanyol: només hi ha dos conselleres, enfront de sis ministres. Finalment, doncs, Torra i Aragonès han decidit incloure membres de partits polítics, malgrat que en l'acord d'investidura del PSOE i Esquerra es parlava d'una taula entre governs. Només Alfred Bosch i Jordi Puigneró són consellers (Exteriors i Polítiques Digitals), mentre que Artadi i Vilalta són les dones fortes de JxCat i Esquerra, i Josep Rius i Josep Maria Jové, estrets col·laboradors de Puigdemont i Junqueras, respectivament. En el cas de Jové, ja va participar en la negociació entre Esquerra i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, igual que Vilalta.

651x366 Elsa Artadi i Jordi Puigneró durant la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts 28 d'agost / FRANCESC MELCION Elsa Artadi i Jordi Puigneró durant la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts 28 d'agost / FRANCESC MELCION

651x366 Tercera reunió d'ERC i PSOE per arribar a un acord / Francesc Melcion Tercera reunió d'ERC i PSOE per arribar a un acord / Francesc Melcion

Torra, en la cimera de partits i entitats independentistes de dilluns passat, va oferir a l'ANC, Òmnium, la CUP i el Consell per la República (representat per l'exconseller Toni Comín a la reunió) participar en la negociació amb el govern espanyol. Tanmateix, tal com va explicar l'ARA, tant les entitats com l'esquerra independentista ho van declinar.

Qui es trobarà la delegació catalana a l'altra banda de la taula? La setmana passada la Moncloa ja va anunciar quins serien els representants del govern espanyol en la negociació amb la Generalitat: el mateix president espanyol, Pedro Sánchez; els vicepresidents Pablo Iglesias i Carmen Calvo; el ministre de Sanitat, Salvador Illa; la ministra de Política Territorial, Carolina Darias; i el ministre d'Universitats, Manuel Castells.

Ordre del dia encara per definir

La taula de diàleg arriba dimecres després d'un debat públic sobre la data en què s'havia de reunir (el president de la Generalitat preferia abans reunir la Comissió Bilateral) i sense un ordre del dia acordat entre les parts. La cimera independentista de dilluns passat va definir els temes que volia portar-hi: el dret a l'autodeterminació, l'amnistia i la possibilitat d'incorporar un mediador o "garanties" per a la negociació.

En canvi, la vicepresidenta Calvo va apostar per començar intentant fer un diagnòstic comú de com s'havia arribat a aquesta situació. Un inici que, per exemple, l'exlíder de l'ANC i president de la Crida, Jordi Sànchez, va avalar dissabte en una entrevista al programa Preguntes Freqüents de TV3.