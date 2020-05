Torra presidirà la comissió del Govern que elaborarà el pla de xoc contra la crisi del covid-19

El Govern posa fil a l'agulla per començar a definir el pla de "reactivació econòmica i protecció social" per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària. En una reunió extraordinària del consell executiu aquest dissabte, l'executiu ha aprovat la comissió governamental que elaborarà aquest pla, i que estarà presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra. La comissió, que en el termini d'una setmana haurà d'haver definit la "visió estratègica i la cobertura i necessitats del pla", també estarà integrada pel vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès; la consellera de Presidència, Meritxell Budó; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; el de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani; la d'Empresa, Àngels Chacón, i la d'Agricultura, Teresa Jordà.

En roda de premsa telemàtica, Torra ha ha garantit que s'escoltaran "tots els actors socials i econòmics del país" i que s'estendrà la mà a "totes les forces polítiques". "No farem res que no haguem discutit abans amb els sectors més representatius", ha assegurat el president. No obstant això, serà aquesta comissió del Govern, juntament amb un comitè tècnic –que coordinarà totes les mesures i establirà criteris i prioritats– la que haurà d'elaborar i fer el seguiment del pla, segons ha especificat Aragonès.

L'objectiu serà, entre d'altres, proposar les modificacions del pressupost de la Generalitat, aprovat divendres passat, establir les propostes d'actuació de cada conselleria o dur a terme o encarregar a analistes externs els treballs i estudis necessaris. La voluntat del Govern, ha explicat Torra, és actuar en tres fases que es tradueixin en mesures per fer front a l'emergència sanitària, mesures per garantir la liquiditat d'empreses i treballadors i mesures de recuperació i reactivació econòmica, centrades aquestes últimes –ha especificat– en els sectors "més durament castigats, com la cultura, el comerç i el turisme".

Més enllà d'això, ni Torra ni Aragonès han concretat les mesures que preveuen impulsar amb el pla. "Hem de combinar la idea que cap empresa tanqui però projectar un futur que no volem igual", s'ha limitat a dir el president, si bé responent a preguntes dels periodistes no ha volgut tancar la porta a aplicar noves mesures fiscals. "Hem d'analitzar totes les eines que tenim a l'abast", ha respost, si bé Aragonès ha afirmat després que "aquestes mesures ja s'han pres" amb l'aprovació dels comptes i que per ara el Govern no preveu fer-hi canvis. Torra, d'altra banda, ha assenyalat que "una de les lliçons d'aquesta crisi" passarà per valoritzar els "treballs essencials" que fan tant el personal sanitari com els Mossos i el conjunt del personal d'emergències.

En l'última sessió de control al Parlament Torra va anunciar la seva intenció de convocar partits, agents econòmics i socials per abordar la sortida de la crisi –un plantejament que aquest dissabte no ha concretat–, mentre que Aragonès es va comprometre a reorientar les partides dels pressupostos catalans que el Parlament va aprovar divendres –i que es van elaborar abans de que esclatés la pandèmia– per adaptar-los a les necessitats del moment.

Les perspectives econòmiques a Catalunya no són gens optimistes. La Generalitat preveu que l'economia catalana s'ensorri entre un 7,6% i un 8,8% aquest any, tal com ha recordat Aragonès aquest dissabte, i l'únic avantatge que creu que té l'executiu és que, per primera vegada en tres anys, disposa d'uns nous pressupostos que inclouen 3.000 milions extres de despesa respecte als comptes del 2017. Tot i això, el vicepresident admet que seran insuficients. També ha xifrat en 4.000 milions d'euros els fons addicionals que l'administració espanyola hauria de transferir a la catalana.

Nova crida a la descentralització de competències

Torra, de fet, ha confirmat que en la conferència de presidents autonòmics d'aquest diumenge tornarà a demanar al president espanyol, Pedro Sánchez, el retorn de les competències en Sanitat i constatarà el "fracàs" de la centralització. La millor manera d'afrontar la crisi, ha apuntat el cap del Govern, és "a l'alemanya: fent que les decisions es prenguin de manera més descentralitzada". Per contra, Torra ha qualificat de mesura "molt pertinent" l'obligatorietat d'utilitzar mascaretes al transport públic a partir de dilluns, tal com ha anunciat Sánchez poc abans. "Si fos per nosaltres, seria obligatori només per sortir al carrer", ha afegit.

En una primera valoració abans d'anunciar els acords del Govern, i en el primer dia que s'han aixecat moltes de les restriccions al moviment de la població a l'Estat, Torra ha volgut deixar clar que "no és prudent sortir massivament al carrer", argumentant que "l'estrès del sistema sanitari" i el nombre de contagis i morts són encara molt elevats. "Vull fer una crida a la ciutadania a evitar tots els riscos possibles", ha dit, i ha destacat especialment la necessitat de protegir la població més gran.