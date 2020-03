Torra i ERC topen al Parlament per les crítiques de Ponsatí a la taula de diàleg

El Parlament celebra des d'aquest matí el primer ple després de l'acte de Perpinyà on es va criticar obertament el diàleg emprès entre els governs català i espanyol. I en l'escenari de l'hemicicle de la cambra catalana, la relació entre JxCat i ERC s'ha tensat molt. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat la vigència de la taula que fa una setmana es va posar en marxa a la Moncloa. "La prova que hi crec és que hi soc", ha dit, i ha recordat que ell és l'encarregat de liderar la delegació catalana en aquesta taula. Però, davant dels atacs que ha rebut, també ha insistit en les seves condicions.

El president ha hagut de sortir al pas de les suspicàcies dels comuns de Jéssica Albiach –"President, vostè creu en la taula?", li ha preguntat directament–, però, sobretot, dels seus socis al Govern. El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, no ha estalviat cap bala a l'hora de retreure a Torra que la seva formació, JxCat, defensi el diàleg establert amb el govern de la Moncloa i, en paral·lel, membres d'aquest espai, com l'exconsellera Clara Ponsatí dissabte a Perpinyà, el "menystinguin" i hi "carreguin amb amargor". "No ho entenem; debilita la nostra posició", ha reblat Sabrià.

Torra, que s'ha mostrat sorprès del to del republicà, ha afirmat que creu en la taula però també ha defensat Ponsatí –"No em sobra ningú a l'independentisme, i menys un exiliat", ha dit– i s'ha mostrat partidari d'abordar el diàleg amb l'Estat amb "escepticisme i prudència". "No anem amb el lliri a la mà", ha sostingut.

Torra ha exigit al govern espanyol que doni respostes a les demandes de la Generalitat en dues qüestions: "Jo vull saber d'una vegada quina és la posició del govern [espanyol] respecte a la sobirania, el dret a l'autodeterminació i l'amnistia". "Pensàvem que trobaríem receptivitat a la nostra proposta, però no se'ns va respondre a res. Esperem que en la propera reunió es pugui concretar", ha sostingut el president, que en aquest sentit ha insistit que de la taula n'haurà de sortir la data per a un referèndum: "L'objectiu no és reunir-se sinó exercir la sobirania i treure'n una data. Estic segur que ho comparteixen", ha dit directament als diputats d'ERC.

Abans, el vicepresident Pere Aragonès també ha aprofitat l'aparador del ple per fixar la posició d'ERC: només començar el ple, ha defensat que la "mobilització i la negociació han d'anar de bracet per obrir camí i portar una solució al conflicte polític a Catalunya". Aragonès ha reiterat que a la taula de diàleg hi defensaran dos "grans consensos" de la societat catalana: el referèndum d'autodeterminació i l'amnistia.

Pressupostos de la Generalitat

La sessió de control també ha servit per saber que el Govern, en el pressupostos d'aquest any, destinarà 72 milions d'euros que provenen de la flexibilització de dues dècimes del dèficit per part de l'Estat a habitatge, serveis socials, indústria i cultura. Concretament, incrementaran la partida d'habitatge en 26 milions d'euros; 20 milions d'euros seran per a serveis socials i infància; 13 per al sector industrial, i 13 més per a cultura. Així ho ha anunciat el diputat de Catalunya en Comú-Podem David Cid en una pregunta adreçada al conseller d'Economia i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, al ple del Parlament.

Aquest dimecres s'acaba el termini per presentar esmenes a l'articulat al projecte de llei de pressupostos en què tant el Govern com els comuns tenen previst presentar-ne. Algunes estan consensuades, però no totes. Aquest dilluns, els dos socis de pressupostos ja van presentar més de 50 esmenes consensuades al projecte de llei d'acompanyament de pressupostos. Així, van aprofitar aquesta normativa per introduir-hi un canvi legislatiu per blindar que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona puguin ser acusació popular en causes com la de les càrregues de l'1-O.

El diputat dels comuns ha aprofitat la seva intervenció per demanar a Aragonès, i en concret a ERC, que ara que els pressupostos de la Generalitat estan encarrilats, els republicans s'obrin a negociar els comptes de l'Estat. "Deixin la batalla política i la competició electoral al marge del debat de pressupostos. Si no ho pot fer JxCat, demanem que ERC s'independitzi de Puigdemont", ha exigit David Cid. Aragonès, però, s'ha limitat a respondre que aquesta qüestió s'haurà de discutir al Congrés de Diputats. "Hi ha qüestions que tindran oportunitat de discutir-se al Congrés", ha afirmat el vicepresident del Govern, que ha tornat a reclamar una solució per pagar els 443 milions d'euros de l'IVA que l'Estat no ha pagat.

D'altra banda, el diputat de la CUP Carles Riera ha criticat els pressupostos de la Generalitat, i especialment els diners destinats a educació, que considera totalment insuficients. "Han rebutjat totes les demandes i propostes de mínims dels sindicats. No han escoltat les principals reivindicacions de la comunitat educativa. ¿Fins quan enganyaran la ciutadania?", ha preguntat Riera. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, s'ha defensat dient que el cofinançament de la Generalitat de les escoles bressol són el principal gest que demostra, ha dit, la reversió de les retallades. "L'Estat en què va quedar l'educació pública després de les retallades no es pot revertir en uns únics pressupostos", ha dit Bargalló.