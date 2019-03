Torra, a Iglesias: "Que no ens vulgui fer jugar a multireferèndums"

"Que no ens vulgui fer jugar a multireferèndums". Així ha respost el president de la Generalitat, Quim Torra, al líder de Podem, Pablo Iglesias, que aquest divendres al matí ha confirmat que la formació lila inclourà un referèndum per a Catalunya al programa electoral del 28-A que "no serà" específicament "d'independència" sinó en què "totes les opcions siguin possibles". Des de Lisboa (Portugal), en un contacte amb la premsa aquest divendres al migdia, Torra ha preguntat a Iglesias si està disposat a acceptar el dret a l'autodeterminació de Catalunya tal com el reconeix l'article 7 de la Constitució portuguesa.

El cap del Govern ha constatat que en període electoral es fan "propostes molt imaginatives i sorprenents", com la d'Iglesias o com la del líder del PSC, Miquel Iceta, que va posar damunt la taula que si el 65% dels catalans volen la independència, "la democràcia ha de trobar mecanismes per habilitar-la". A tot això, Torra ha assegurat: "La qüestió és si el PSOE i Podem estan disposats a acceptar el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Que no ens vulguin fer jugar amb percentatges o multireferèndums", ha conclòs. Torra ofereix aquesta tarda a la capital portuguesa una conferència sota el títol 'Catalunya i el dret a l'autodeterminació: una perspectiva internacional'.

Sobre la proposta que ha fet Iglesias, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés Gabriel Rufián ha criticat al líder de Podem, ja que, segons ell, primer promet un referèndum i després es tira enrere.A través del seu perfil de Twitter, el diputat republicà ha criticat que un cop passa la campanya el partit lila retira les seves promeses:"Ens dieu a porta tancada que en les vostres ciutats hi ha més banderes d'Espanya que mai i que millor no cabrejar-los perquè igual acabem tots a la presó".