Torra fitxa Lluís Llach pel Fòrum Cívic Constituent

El president de la Generalitat, Quim Torra, fitxarà el cantautor i exdiputat de Junts pel Sí Lluís Llach pel Fòrum Cívic Constituent. Segons ha pogut saber l'ARA, ja fa temps que està treballant juntament amb altres experts per tal d'impulsar el debat sobre el model de país i com organitzar-lo a escala nacional. D'acord amb les diverses fonts consultades, Llach és un dels candidats a presidir el conseller assessor que pilotarà el debat constituent, que podria crear-se dimarts que ve en la reunió de Govern. Fonts oficials del Govern no confirmen ni desmenteixen el fitxatge, argumentant que és una qüestió que porta directament el president de la Generalitat.

Segons expliquen fonts governamentals, tècnicament es tractarà d'un "consell assessor" que dependrà de la conselleria de la Presidència, però segons fonts coneixedores tindrà una funció d'"impulsor" del debat ciutadà, que segons va explicar el mateix president s'organitzarà territorialment a través de les vegueries. La voluntat de Torra, segons el seu entorn, és que els seus membres siguin "transversals" i una autoritat en les diferents àrees sobre les que debatre.

El Fòrum Cívic Constituent és una de les propostes que va prometre el president de la Generalitat tan en la seva conferència del 4 de setembre al Teatre Nacional de Catalunya com posteriorment en la presentació del pla de Govern -malgrat que formalment no hi està inclòs-.

Llach ja va ser l'encarregat de presidir la comissió d'estudi del procés constituent al Parlament durant el mandat anterior, malgrat que les seves conclusions -que incorporaven la via unilateral- no es van acabar traduint en cap procés participatiu de caire ciutadà. La inclusió del referèndum de l'1 d'octubre i les discrepàncies entre partits i entitats sobre com impulsar-lo van propiciar que el debat constituent es guardés en un calaix. De fet, el procés constituent es troba entre les promeses dels independentistes des del programa electoral de Junts pel Sí del 2015, però mai s'ha acabat materialitzant.

Un dels dubtes que planen al Govern és si la creació d'aquest consell, que té la voluntat de debatre com hauria de ser una eventual república catalana i acabar amb una proposta de Constitució, serà impugnada per part del govern espanyol. I més després que l'executiu de Pedro Sánchez hagi recorregut al Tribunal Constitucional una resolució simbòlica al Parlament sobre la reprovació del rei Felip VI i l'abolició de la monarquia. Els precedents són clars: el govern del PP va impugnar les conclusions de la comissió del Parlament a través d'un incident d'execució al Tribunal Constitucional, ja que va considerar que incomplia la sentència de l'alt tribunal que va anul·lar la declaració de ruptura del 9-N del 2015. Això, va generar la primera querella contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, empresonada des del 23 de març.

Preguntat per aquesta qüestió, Torra, en la roda de premsa sobre el pla de Govern, va assegurar que la Generalitat havia de dur a terme el seu pla, sense pensar si el que feia podia acabar als tribunals.